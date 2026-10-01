Carlos Alcaraz ha derrotado al estadounidense Alex Michelsen en el ATP 500 de Tokio tras un partido de dos horas y media. El murciano, defensor del título, superó un duelo exigente y continúa adelante en el torneo japonés.

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Carlos Alcaraz ha comenzado su participación en el ATP 500 de Tokio con una victoria ante el estadounidense Alex Michelsen, en un encuentro que se prolongó durante dos horas y media y que exigió al máximo al tenista español.

El murciano se impuso por 7-6 (7/1), 4-6 y 6-1 en un partido con alternativas. Alcaraz tuvo que superar un primer set muy igualado que terminó resolviendo en el desempate, donde mostró mayor solidez para hacerse con la manga.

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Michelsen reaccionó en el segundo parcial y consiguió llevar el partido al tercer set tras imponerse por 6-4. El estadounidense llegó a poner en dificultades al español con un juego agresivo y buenos golpes desde el fondo de pista.

En la tercera manga, Alcaraz recuperó el control del encuentro. El español consiguió dos roturas de servicio y cerró el partido con autoridad, imponiéndose por 6-1 para sellar su pase a la siguiente ronda.

El tenista murciano afrontaba el torneo japonés como defensor del título conseguido el año anterior. Antes del encuentro, Alcaraz explicó que continúa recuperando buenas sensaciones tras su regreso a la competición y que necesita acumular partidos para recuperar ritmo.

Tras esta victoria, Alcaraz descansará antes de enfrentarse el sábado al italiano Matteo Arnaldi, según el calendario del torneo.

La jornada del tenis español en Tokio también contó con la participación de otros jugadores. Rafa Jódar cayó ante el paraguayo Daniel Vallejo por 6-1 y 6-3, mientras que Alejandro Davidovich perdió ante Matteo Berrettini después de ganar el primer set por 6-1.

Además, Jaume Munar logró una importante victoria ante Taylor Fritz por 6-7 (7/9), 6-4 y 6-3 en un partido que se alargó casi tres horas.