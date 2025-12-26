La compañía almeriense Cosentino ha dado un paso más en su estrategia de expansión internacional en 2025, inaugurando 19 nuevas instalaciones alrededor del mundo, entre “Cities”, “Centers” y los innovadores “Studios”. Esta ampliación refuerza su compromiso con el servicio al cliente y la cercanía con los mercados globales.

Desde sus inicios, Cosentino ha apostado por una diversificación geográfica a través de instalaciones propias, como los “Cosentino Cities”, un modelo que combina showrooms experienciales con tecnología avanzada. Esta estrategia de internacionalización ha permitido a la firma consolidar una red logística y comercial de referencia en el sector de superficies para el diseño y la arquitectura.

En 2025, la compañía ha abierto 10 nuevas “Cities” en ciudades clave de Europa, Estados Unidos, México y Canadá, alcanzando un total de 44 espacios de este tipo en cinco continentes. Entre las aperturas destacan Oporto, Múnich, Copenhague, Gotemburgo, Manchester, Dallas, Hawái, Richmond, Monterrey y Toronto.

La novedad del año ha sido la introducción de los “Cosentino Studios”, espacios más reducidos ubicados en el centro de las ciudades que combinan showroom de productos con áreas de trabajo para clientes y equipo comercial. Este modelo se estrenó en España con los estudios de Gerona y Granada, y cerró 2025 con la apertura del Studio de Lima, Perú.

Además, la red logística se ha reforzado con nuevos “Centers” en Europa, Estados Unidos y Nueva Zelanda, optimizando la producción y distribución desde la sede central en Almería. Entre los más recientes se encuentran los almacenes de Gdynia (Polonia), Trondheim (Noruega), Florencia (Italia), el Center del Cantábrico en España, Las Vegas y Christchurch.

Con estas 19 nuevas instalaciones, Cosentino alcanza cerca de 200 espacios en todo el mundo, consolidando su vocación de servicio, innovación y orientación al cliente, al tiempo que mantiene los más altos estándares de calidad y eficiencia.