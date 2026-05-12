Madrid, 12 de mayo de 2026 — Las principales asociaciones profesionales de la Guardia Civil y sindicatos policiales han reaccionado con dureza ante las declaraciones de la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. Durante el debate electoral en Canal Sur, Montero se refirió a la muerte de dos agentes en Huelva como un «accidente laboral», una expresión que el sector considera un «despropósito» y una falta de respeto al sacrificio de los fallecidos.

La polémica: ¿Accidente o acto de servicio?

El suceso ocurrió el pasado viernes, cuando dos guardias civiles de 55 y 56 años perdieron la vida tras la colisión de dos patrulleras del cuerpo durante la persecución de una narcolancha a 80 millas de la costa onubense.

En el debate, Montero trasladó sus condolencias vinculando el suceso con la «lacra de los accidentes laborales», afirmando que hay trabajadores que fallecen «por el simple hecho de ganarse la vida». La respuesta de las asociaciones (Jucil, AUGC, IGC, Jupol y ASES-GC) no se ha hecho esperar:

Jucil: Su portavoz, Mila Cívico, subrayó que los agentes estaban luchando contra el narcotráfico. «No es un accidente, sino un precio que se paga protegiendo al Estado».

Su portavoz, Mila Cívico, subrayó que los agentes estaban luchando contra el narcotráfico. «No es un accidente, sino un precio que se paga protegiendo al Estado». Jupol: Calificó las palabras de «bochorno», recordando que los agentes Germán y Jerónimo murieron «en acto de servicio dando su vida por España».

Calificó las palabras de «bochorno», recordando que los agentes Germán y Jerónimo murieron «en acto de servicio dando su vida por España». AUGC: Denunció una «falta de tacto inadmisible» y recordó que se enfrentaban a mafias violentas con medios insuficientes.

«Llevamos muchos muertos a nuestras espaldas como para que encima lo tachen de accidente laboral». — Mila Cívico (Jucil).

Exigencia de medios y protección jurídica

Más allá de la crítica verbal, las asociaciones han aprovechado para denunciar la vulnerabilidad de los agentes en la lucha contra el crimen organizado.

Independientes de la Guardia Civil (IGC): Daniel Fernández insistió en que los recursos actuales son «claramente insuficientes» frente a la sofisticación de las redes criminales.

Daniel Fernández insistió en que los recursos actuales son «claramente insuficientes» frente a la sofisticación de las redes criminales. ASES-GC: Acusó a la candidata de intentar «minimizar el sacrificio» de los agentes.

El sector reclama una revisión urgente de los protocolos de protección, penas más duras para los narcotraficantes y la declaración de la zona como de especial singularidad para dotarla de más personal y medios técnicos.

El PP se suma a la ofensiva

Desde el ámbito político, el Partido Popular ha respaldado las críticas de las asociaciones. La portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, calificó la expresión de Montero como la definición «más rastrera y repugnante» de lo sucedido en Huelva.

«Dos guardias civiles muertos en acto de servicio mientras servían a España. Un poco de respeto», reclamó Muñoz a través de sus redes sociales.

Este choque dialéctico eleva la tensión en la campaña electoral andaluza, situando la seguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico en el centro del debate político.