El presidente de Canarias lamenta que se utilicen anécdotas para silenciar las reivindicaciones del archipiélago y critica la falta de altura política en la gestión de la crisis migratoria.

Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, ha alzado la voz contra lo que considera una estrategia deliberada para restar importancia a los desafíos estructurales que enfrenta su comunidad autónoma. En unas recientes declaraciones recogidas por El País, el líder nacionalista ha denunciado que se está intentando «ridiculizar» su gestión y su figura, reduciendo las demandas de las islas a la categoría de «anécdota o meme».

El foco en la crisis migratoria

El malestar de Clavijo surge en un contexto de alta tensión política, marcado especialmente por la gestión de la crisis migratoria y la acogida de menores no acompañados en las islas. Según el presidente canario, el uso de burlas o la simplificación de sus argumentos en redes sociales y ciertos sectores mediáticos no es casual, sino una herramienta para evitar abordar los problemas de fondo que afectan al archipiélago.

“Se me ha querido ridiculizar y llevar a la anécdota”, afirmó Clavijo, señalando que esta actitud solo sirve para «anestesiar» a la opinión pública frente a una realidad humana y social que requiere soluciones urgentes por parte del Estado y de la Unión Europea.

Crítica a la polarización

Para el titular del Ejecutivo canario, el debate político actual está cayendo en una deriva donde el contenido de las políticas es sustituido por el impacto visual y el escarnio público. Clavijo lamenta que, mientras Canarias exige un reparto solidario de la migración y mejoras en la financiación autonómica, la respuesta sea, en ocasiones, la descalificación personal o la creación de contenido satírico que desvía la atención de la «emergencia» que se vive en las costas canarias.

Un llamamiento al respeto institucional

El presidente canario ha insistido en que su Gobierno no busca el enfrentamiento por el enfrentamiento, sino un respeto institucional que, a su juicio, se está vulnerando cuando se trata de «caricaturizar» las peticiones de una comunidad que se siente al límite de sus capacidades.

Con estas declaraciones, Clavijo pretende dar un golpe sobre la mesa y exigir que la agenda canaria sea tratada con la seriedad que merece, lejos de la política de «clics» y de la simplificación que imponen los nuevos tiempos digitales.