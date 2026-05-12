La Policía Nacional desarticula redes criminales itinerantes que operaban en las principales zonas turísticas de España, recuperando piezas valoradas en hasta 100.000 euros.

MADRID – En una operación de gran calado contra el crimen organizado, la Policía Nacional ha logrado resolver, en lo que va de año, un total de 41 robos con violencia de relojes de lujo. La intervención se ha saldado con la detención de 34 personas, una de ellas localizada en Francia, y la identificación de otros 43 sospechosos sobre los que ya pesan órdenes de arresto.

Estos resultados son fruto de la creación, el pasado mes de enero, de un grupo policial pionero adscrito a la Comisaría General de Policía Judicial. Esta unidad especializada fue diseñada específicamente para combatir a las mafias itinerantes que han hecho del robo de alta relojería su principal actividad económica.

El «modus operandi»: Base en Barcelona y ataques en zonas turísticas

Según los informes de la Dirección General de la Policía, estas redes criminales tienen su centro de operaciones en Barcelona. Desde la Ciudad Condal, los delincuentes se desplazan en pequeños grupos hacia puntos estratégicos de gran afluencia turística y alto poder adquisitivo, como Madrid, Málaga, Marbella, Alicante, Palma de Mallorca e Ibiza.

Una vez perpetrado el robo mediante el uso de la violencia o el descuido, los ladrones regresan rápidamente a Barcelona para dar salida a las piezas en el mercado negro, dificultando así el rastreo de los objetos sustraídos.

Botines de hasta 100.000 euros y un homicidio esclarecido

La magnitud de estos robos es considerable. Entre los casos resueltos se encuentran sustracciones de relojes cuyos precios oscilan entre los 15.000 y los 100.000 euros.

Sin embargo, el éxito de esta nueva unidad no se limita solo al ámbito patrimonial. Las investigaciones también han permitido esclarecer un trágico suceso ocurrido en agosto en Ibiza: el homicidio de una persona que falleció tras forcejear con un delincuente que intentaba arrebatarle su reloj. La víctima cayó al suelo durante el asalto, perdiendo la vida en el acto.

Un grupo especializado para un delito en auge

La puesta en marcha de este grupo específico responde al incremento de este tipo de delitos en las grandes ciudades españolas. La especialización de los agentes ha permitido una mayor coordinación internacional y una respuesta más ágil ante la movilidad geográfica de estos grupos, que aprovechan la temporada turística para actuar con mayor impunidad.

Con 34 detenidos y decenas de identificados, la Policía Nacional lanza un mensaje de contundencia contra estas redes, mientras continúa la búsqueda del resto de los implicados en las tramas de receptación y venta de estos artículos de lujo.