El temporal de hielo y nieve que afecta a gran parte de la Península deja este viernes 33 carreteras secundarias con incidencias, de las cuales 12 permanecen cortadas en Andalucía, Asturias, Salamanca, Burgos y Navarra, según informó la Dirección General de Tráfico (DGT).

Además, la DGT mantiene avisos amarillos por bajas temperaturas en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid. En Cataluña hay alertas por nevadas y riesgo de aludes en el Pirineo de Girona y Barcelona, así como por lluvias en el litoral y prelitoral. También se registran avisos amarillos por fuerte oleaje en la costa de la Comunidad Valenciana y Cataluña, siendo naranja en la costa del Ampurdán.

Las temperaturas más bajas, de hasta 8 grados bajo cero, se registran en cotas altas de la provincia de León. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé precipitaciones persistentes en el este de Cataluña, y al inicio del día en la zona de la Nao, además de nieve acumulada en el Pirineo oriental, que podría extenderse a la cordillera Ibérica y áreas bajas cercanas. Se esperan heladas generalizadas en entornos de montaña de la mitad norte peninsular.

Entre las carreteras cortadas figuran la A-1178, AL-5402 y AL-5405 en Almería; A-4025 en Granada; CO-4 en Asturias; NA-137, NA-2011 y NA-2012 en Navarra; BU-570, BU-571 y BU-572 en Burgos; y DSA-191 en Salamanca. En otras 16 vías, son obligatorios cadenas o neumáticos de invierno, incluyendo tramos en Granada, Huesca, Cantabria, Asturias, Salamanca y Barcelona.

Este viernes también comienza la segunda fase de la operación especial de tráfico por las fiestas navideñas, que se extenderá hasta el 1 de enero. La DGT reforzará controles de alcoholemia y velocidad, radares fijos y móviles, así como vigilancia con helicópteros, drones, cámaras y vehículos camuflados para controlar el uso del móvil y el cinturón de seguridad. Se suspenderán obras en carretera, se limitarán pruebas deportivas y se restringirá la circulación de camiones en ciertos tramos y horarios.

La DGT recomienda a los conductores informarse previamente sobre las carreteras afectadas por nieve y hielo y equiparse con cadenas o neumáticos de invierno. La información se puede consultar en la web de la DGT, sus perfiles en X (@DGTes y @InformacionDGT) y en el teléfono 011.