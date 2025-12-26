Un año que ya quedará marcado en la historia de la firma gallega Bimba y Lola ha dado ayer una sorpresa extra a sus trabajadores: el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad ha agraciado a la plantilla con el segundo premio, hecho que coincidió con la conmemoración del 20.º aniversario de la fundación de la empresa.

El número premiado, el 70.048, repartió 1.250.000 euros por serie, lo que supone 125.000 euros por cada décimo ganador vendido. Muchos empleados adquirieron sus participaciones de forma digital a través de la aplicación oficial de Loterías, logrando, en la mayoría de los casos, un premio de al menos 31.250 euros por papeleta.

En la sede central de la compañía, ubicada en la Avenida de Madrid de Vigo, la jornada se vivió entre abrazos, champán y alegría, con decenas de trabajadores compartiendo la emoción de un galardón inesperado. “Es un regalo”, resumía una de las becarias de la empresa que precisamente celebraba su cumpleaños ese día.

La empresa, cuyo corazón industrial late en Vigo, es hoy uno de los referentes de la moda española. Fundada en febrero de 2005 por María y Uxía Domínguez Rodríguez, sobrinas del legendario diseñador Adolfo Domínguez, Bimba y Lola ha logrado posicionarse como una firma de lujo accesible con presencia internacional, alcanzando una facturación de 234 millones de euros en el último ejercicio fiscal.

El hito de este premio navideño se suma así a un año especialmente significativo para la compañía, que celebra dos décadas desde su primera tienda en Bilbao y una trayectoria marcada por el crecimiento constante en el mercado de la moda femenina.