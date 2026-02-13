La segunda semifinal del certamen musical firma el peor dato de su historia en espectadores. A pesar de contar con el arrastre masivo del Atlético de Madrid – Barça, el festival pierde casi tres millones de seguidores respecto al fútbol y se ve superado por ‘GH Dúo’ y el estreno de ‘Perdiendo el juicio’.

El Benidorm Fest 2026 no consigue conectar con el gran público. A pesar de los esfuerzos de RTVE por mejorar la factura visual y la escenografía de esta edición, la realidad de las cifras es tozuda: el festival ha perdido el «imán» de Eurovisión y las audiencias se han resentido drásticamente. Ni siquiera el mejor colchón posible, una semifinal de Copa del Rey con audiencias millonarias, ha servido de trampolín para la preselección española.

Un «arrastre» fallido: de la Copa del Rey al festival

La noche empezó con cifras de oro para La 1 gracias al fútbol. El encuentro entre el Atlético de Madrid y el Barça fue un éxito rotundo, congregando a 3.699.000 espectadores (26,7% de share). Sin embargo, en cuanto terminó el balón y empezó la música, el descalabro fue inmediato:

• Audiencia Benidorm Fest: 857.000 espectadores de media y un 11,1% de cuota.

• Fuga de espectadores: Más de 2,8 millones de personas sintonizaron otro canal o apagaron el televisor tras el partido.

• Comparativa: Solo se ganaron 7.000 espectadores respecto a la primera semifinal del martes, repitiendo el mismo 11,1% de share.

La competencia se impone en el Prime Time

El festival no solo no lideró, sino que cayó a la tercera opción de la noche. El público generalista prefirió la telerrealidad de Telecinco o la ficción de Antena 3:

1. Perdiendo el juicio (Antena 3): El estreno de la serie protagonizada por Elena Rivera fue lo más visto de la noche con 1.066.000 espectadores (12% share).

2. GH Dúo (Telecinco): Lideró en cuota con un 13,1% y 828.000 espectadores.

3. Benidorm Fest (La 1): Tercera plaza, acusando la falta de interés del público que no es seguidor acérrimo del formato.

El refugio joven y el fantasma de ediciones pasadas

La única lectura positiva para RTVE reside en el público joven. El Benidorm Fest sigue siendo un fenómeno en las franjas de menor edad, logrando un 21,7% entre los 13 y 24 años y un 23,7% entre los 25 y 44 años. No obstante, estos datos no compensan la desconexión del público mayoritario.

La caída es especialmente dolorosa si miramos el histórico de las segundas semifinales:

• 2022 (Máximo histórico): 1.728.000 espectadores (14,2%).

• 2025 (Año anterior): 1.030.000 espectadores (11,7%).

• 2026 (Actual): 857.000 espectadores (11,1%).

La gran prueba de fuego: La Final del sábado

Con estos datos sobre la mesa, el Benidorm Fest 2026 afronta su final de este sábado con la urgencia de recuperar terreno. El riesgo de haber desligado (o perdido el peso de) Eurovisión se ha confirmado como un lastre para la audiencia lineal. La gala definitiva será el termómetro real para saber si el festival tiene futuro como marca independiente o si necesita el paraguas europeo para sobrevivir en el prime time de la televisión pública.