El fuerte temporal asociado a la borrasca Oriana está provocando cancelaciones y alteraciones en las conexiones marítimas de pasajeros, vehículos y mercancías entre el Puerto de Algeciras y los puertos de Ceuta y Tánger Med durante este viernes 13 de febrero. El vendaval, que comenzó a intensificarse a partir de las 03:00 horas, ha obligado a las navieras a reajustar sus operativas ante las condiciones adversas en el Estrecho.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras recomienda a los viajeros que tengan previsto desplazarse a lo largo de la jornada que consulten con sus compañías marítimas antes de acudir al puerto y ha habilitado un teléfono de información para atender a los pasajeros afectados.

Operativa irregular en las navieras

En cuanto a las compañías, la situación es desigual. El buque Passió per Formentera, de Baleària, ha logrado realizar la primera salida del día y continúa operativo, con previsión de regresar a Ceuta en el viaje programado a las 08:00 horas. No obstante, la misma compañía ya había anunciado la cancelación de todas las salidas de su fast ferry Jaume III debido al temporal.

Por su parte, la naviera DFDS ha suspendido todos los trayectos del Ceuta Jet hasta nuevo aviso, según ha informado el puerto ceutí, lo que afecta a las conexiones con Algeciras durante esta jornada.

La empresa Armas Trasmediterránea mantiene de momento el embarque de su buque Villa de Agaete, con salida a las 07:50 desde Algeciras, aunque la confirmación de las siguientes rotaciones queda pendiente de la evolución meteorológica.

Avisos meteorológicos y medidas preventivas

La AEMET mantiene activados avisos por fenómenos costeros y viento. Durante el viernes se prevén rachas de hasta 80 km/h y mar combinada de entre 3 y 4 metros, con aviso naranja por temporal marítimo entre las 06:00 y las 21:00 horas. La probabilidad de estos fenómenos se sitúa entre el 40 % y el 70 %.

Ante esta situación, las autoridades han adoptado diversas medidas preventivas, como el cierre de parques y zonas arboladas con riesgo de caída de ramas, el balizamiento de accesos a las playas y la suspensión de actividades deportivas en el litoral, incluida la pesca recreativa.

Protección Civil insiste en la importancia de extremar la precaución, seguir únicamente la información oficial y asegurar viviendas y objetos susceptibles de ser desplazados por el viento. También recomienda evitar desplazamientos innecesarios y no asumir riesgos para obtener imágenes del temporal.

El episodio de inestabilidad podría prolongarse a lo largo del día, por lo que se aconseja a los viajeros mantenerse informados y comprobar el estado de su ruta antes de desplazarse al puerto.