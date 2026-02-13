El nuevo delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha mantenido este jueves su primera reunión institucional con el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, en el Palacio de la Asamblea, apenas unos días después de su nombramiento por el Consejo de Ministros. La información ha sido publicada por el diario local El Pueblo de Ceuta.

Durante el encuentro, ambos responsables abordaron distintos asuntos de interés relacionados con la coordinación entre la Administración General del Estado y la Ciudad Autónoma. Tanto Pérez Triano como Vivas coincidieron en subrayar su voluntad de mantener una relación basada en la colaboración, el diálogo y el respeto institucional, con el objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos ceutíes.

Este primer contacto ha servido para fijar una línea de trabajo conjunta entre ambas administraciones en una nueva etapa marcada por el entendimiento y la cooperación. La coordinación entre Estado y Ciudad se perfila como un elemento clave para afrontar los retos del territorio y garantizar una gestión eficaz de los servicios públicos.

Horas antes de la reunión, el delegado participó en una jornada sobre digitalización y turismo organizada por Telefónica y el propio medio local, donde aseguró que la Ciudad “podrá contar con toda la lealtad institucional” de la Delegación del Gobierno. En esa intervención, la primera desde su nombramiento, también reiteró su disposición a mantener una colaboración abierta y permanente con el Gobierno municipal.

La presencia de Pérez Triano en este acto había despertado expectación al tratarse de su primera aparición institucional. Con sus palabras y este primer encuentro con Vivas, el nuevo delegado ha dejado clara su intención de continuar la política de acercamiento y cooperación entre administraciones iniciada en la etapa anterior.