El abandono escolar temprano en Ceuta ha descendido hasta cifras inéditas en la última década, según los últimos datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Tal y como publica El Faro de Ceuta, la ciudad autónoma registra actualmente un 11,65% de jóvenes de entre 18 y 24 años que dejan los estudios sin completar la Educación Secundaria de segunda etapa ni continuar formándose, una tasa que se sitúa por primera vez por debajo de la media nacional, fijada en el 12,8%.

De acuerdo con la información difundida por el medio ceutí, el descenso ha sido progresivo en los últimos años. En 2016 el abandono escolar temprano en la ciudad alcanzaba el 21,5% y llegó a niveles especialmente altos en 2020, con un 25,55%. Desde entonces, la tendencia ha sido a la baja, con un 14,59% en 2024 y el 11,65% en el avance correspondiente a 2025 elaborado por el ministerio.

A nivel nacional también se observa una reducción del abandono educativo, que se situó en 2025 en el 12,8%, el dato más bajo de la serie histórica. Desde 2015, cuando la tasa en España era del 20%, el descenso acumulado supera los siete puntos porcentuales.

Los datos muestran además diferencias por sexos. En el conjunto del país, el abandono sigue siendo mayor entre los hombres (15,9%) que entre las mujeres (9,5%). En Ceuta ocurre algo similar: la tasa masculina se sitúa en el 12,33%, frente al 10,97% de las mujeres.

El informe del Ministerio también recoge que el 80,4% de los jóvenes de entre 20 y 24 años en España alcanzó al menos la segunda etapa de la educación secundaria en 2025, un incremento significativo respecto a 2015. En el caso de Ceuta, la mejora se vincula a diversas iniciativas para reforzar el sistema educativo, entre ellas el Programa de Cooperación Territorial para la Orientación, el Avance y el Enriquecimiento Educativo (PROA), que este curso se desarrolla en 14 centros educativos de la ciudad.

Pese a la evolución positiva, el abandono temprano sigue considerándose un reto para las administraciones educativas. Según el ministerio, es necesario mantener los esfuerzos para reducir aún más estas cifras y garantizar que un mayor número de jóvenes complete la educación secundaria posobligatoria, con especial atención a los colectivos más vulnerables.

La mejora registrada en Ceuta supone, no obstante, un hito relevante en la lucha contra el fracaso escolar y apunta a una consolidación de la tendencia descendente observada en los últimos años, tal y como recoge la información publicada por El Faro de Ceuta.