El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha afirmado que la situación migratoria en Ceuta está mostrando mejoras significativas. Según sus declaraciones, se han comenzado a observar los primeros frutos tras la crisis que afectó a esta ciudad autónoma.

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Bolaños ha indicado que una parte de los migrantes que anteriormente se encontraban en Ceuta están regresando de manera voluntaria a Marruecos, luego de haberse completado sus procesos de protección internacional. Esto sugiere un cambio en la dinámica de la llegada de migrantes a la ciudad.

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El titular de la cartera de Presidencia ha subrayado la importancia de mantener una interlocución continua con el país vecino, lo que puede ser clave para abordar la compleja cuestión migratoria en la región. La colaboración con Marruecos es fundamental para gestionar de manera efectiva los flujos migratorios.

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En este contexto, el Gobierno de España continúa trabajando para facilitar un retorno seguro y ordenado de aquellos migrantes que han decidido regresar a su país de origen. La implementación de estas medidas responde a la necesidad de dar solución a una crisis que ha afectado a Ceuta durante los últimos meses.

A medida que las condiciones mejoran, se espera que el número de migrantes en la ciudad disminuya, lo que podría contribuir a una gestión más sostenible y equilibrada de la inmigración en la frontera entre España y Marruecos.

La situación en Ceuta, históricamente un punto neurálgico en la crisis migratoria europea, sigue siendo vigilada de cerca por las autoridades, quienes buscan garantizar tanto la seguridad de los migrantes como la de los ciudadanos ceutíes.