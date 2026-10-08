La ciudad de Ceuta se prepara para acoger la XII Carrera Solidaria «4.300 pasos por la salud mental», que ya ha abierto sus inscripciones. Este evento se celebrará en el marco del Día Mundial de la Salud Mental 2026, una jornada dedicada a resaltar la importancia de la salud mental en nuestra sociedad.

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La prueba contará con un nuevo itinerario que recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos de Ceuta, ofreciendo a los participantes la oportunidad de disfrutar de su patrimonial entorno natural al mismo tiempo que apoyan una causa noble.

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Bajo el lema “Haz match con tu salud mental”, esta carrera no solo busca promover el deporte y el bienestar físico, sino también la sensibilización sobre la importancia de cuidar la salud mental de todos, especialmente en una era donde este tema cobra cada vez mayor relevancia.

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Se invita a toda la ciudadanía a participar, ya sea inscribiéndose para correr o apoyando a los participantes, fomentando así un ambiente solidario y comunitario.

La organización de la carrera, a cargo de ACEFEP, espera que este evento se convierta en un referente dentro de la comunidad para la promoción de la salud mental y el bienestar general.

Los interesados pueden registrarse a través de los canales habilitados por la organización, asegurando así su participación en una jornada que promete ser tanto divertida como significativa.