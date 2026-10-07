El presidente de la ciudad autónoma tilda de «invasión» los acontecimientos de finales de julio y sostiene que la falta de devoluciones inhabilita al presidente del Gobierno para continuar en el cargo.

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CEUTA — El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha denunciado este miércoles que la localidad continúa inmersa en una «situación insostenible» dos meses después de la crisis fronteriza registrada los días 30 y 31 de julio, acontecimiento que ha calificado expresamente de «invasión». Durante una comparecencia conjunta con el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el dirigente ceutí ha aseverado que lo «más grave» de la coyuntura actual es que «se pudo evitar y no se hizo» por parte del Ejecutivo central.

Vivas ha dirigido sus críticas de manera directa contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reprochándole no haber atendido las advertencias y señales de alarma previas a los sucesos del verano, así como la ausencia de respuesta proporcional durante las jornadas de mayor presión fronteriza. Según el presidente regional, la inacción posterior ha impedido la recuperación de la normalidad institucional y operativa, señalando que alrededor de 15.000 personas de las que accedieron irregularmente a finales de julio permanecen aún dentro del término municipal.

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Inacción en las devoluciones y respaldo al cambio político

El jefe del Ejecutivo autonómico ha subrayado que los traslados y salidas que se han producido desde el estallido de la crisis han tenido un carácter estrictamente voluntario, lamentando que tras ocho semanas el Estado no haya ejecutado devoluciones formales. «La conclusión es que Pedro Sánchez no ha cumplido y lo inhabilita para seguir siendo presidente del Gobierno», ha afirmado Vivas, encuadrando los hechos como «el hecho más grave desde la perspectiva de la seguridad nacional que ha ocurrido en España en toda su historia reciente», en referencia al uso de cerca de 100.000 personas para presionar la integridad territorial.

En el marco del inicio de la precampaña de los comicios generales del 29-N, Vivas ha puesto en valor que Núñez Feijóo haya elegido Ceuta para iniciar sus desplazamientos electorales, calificando el gesto de «trascendencia trascendental». El presidente ceutí ha concluido asegurando que el país requiere de un «cambio de calado» para situar las instituciones al servicio de la seguridad nacional y de la ciudadanía en lugar de intereses partidistas.