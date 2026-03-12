La presentadora de ‘Zapeando’ ha publicado su primera fotografía junto a sus dos hijos, fruto de su matrimonio con el chef Dabiz Muñoz, reivindicando la importancia de estos momentos personales.

Cristina Pedroche ha querido hacer partícipes a sus seguidores de uno de los instantes más personales de su día a día. La presentadora ha compartido a través de sus redes sociales la primera fotografía en la que aparece junto a sus dos hijos, Laia e Isai, captada en la intimidad de su hogar.

Un momento de conexión personal

En la imagen, se puede ver a la presentadora descansando en la cama junto a sus dos pequeños. Aunque Pedroche ha optado por proteger la privacidad de ambos —cuyos rostros no aparecen en el plano, dejando ver únicamente sus manos y pies sobre el cuerpo de su madre—, la fotografía resulta muy reveladora. En ella se aprecia a la comunicadora dando el pecho a su hijo menor, Isai, quien nació el pasado mes de julio.

Junto a la instantánea, la presentadora ha escrito una reflexión sobre la intensidad de la maternidad y las renuncias que esta conlleva: «Estoy exactamente donde quiero estar. Me estaré perdiendo cosas, sí, puede que no descanse bien, sí… pero esto me lo voy a llevar para toda la vida». Unas palabras que han sido acogidas con gran cariño por su comunidad de seguidores, recibiendo numerosos comentarios que resaltan la importancia y los beneficios de la lactancia materna.

La faceta más personal de la presentadora

Cristina Pedroche y el reconocido chef Dabiz Muñoz, que contrajeron matrimonio en 2015 en una ceremonia íntima, han consolidado una familia que sigue creciendo. Laia, la primogénita del matrimonio, cumplirá tres años el próximo mes de julio.

La llegada de su primera hija supuso un punto de inflexión en la vida de la presentadora, quien ya se sinceró sobre este proceso vital en su libro Gracias al miedo. En dicha obra, Pedroche exploró cómo la maternidad transformó su percepción de la vida, enfrentándola a sus propios temores y a la responsabilidad de la crianza. Esta nueva publicación reafirma su apuesta por mostrar, con naturalidad y honestidad, la cara menos visible de su realidad cotidiana, lejos de los focos de la televisión.