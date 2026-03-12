La diplomacia israelí cuestiona los apoyos internacionales del Ejecutivo de Pedro Sánchez en un nuevo capítulo de la profunda crisis bilateral entre ambos países.

El Ministerio de Exteriores de Israel ha reaccionado con dureza este jueves ante el reciente movimiento diplomático de Madrid. En un comunicado oficial difundido a través de la red social X, las autoridades israelíes han arremetido contra el Gobierno español después de que el grupo islamista Hamás celebrara públicamente el cese de la embajadora de España en Tel Aviv.

«Cuando Hamás y el régimen iraní conforman el mayor club de fans del presidente del Gobierno español, el pueblo español debería preguntarse por qué», sentenció el Ministerio israelí, elevando nuevamente la tensión en una relación que se encuentra en su punto más bajo en décadas.

Una simetría en la ruptura diplomática

El conflicto escaló este miércoles, cuando el Ejecutivo español oficializó el cese de Ana María Sálomon Pérez. La embajadora ya se encontraba en España desde el pasado 9 de septiembre, tras ser llamada a consultas en protesta por las acciones militares en Gaza.

Con esta decisión, España ha igualado su nivel de representación con el de Israel en Madrid. Cabe recordar que el gobierno de Benjamín Netanyahu ya había retirado a su embajadora en mayo de 2024, como respuesta directa al anuncio de Pedro Sánchez sobre el reconocimiento de Palestina como Estado.

El polémico respaldo de Hamás

El detonante de la airada reacción de Jerusalén fue un comunicado emitido por Hamás ayer miércoles. En él, la organización celebraba la destitución de Pérez como una «continuación de las honorables posiciones del Gobierno español y su pueblo» frente a lo que califican como «genocidio» en la Franja de Gaza.

Además de aplaudir la medida de Madrid, el grupo islamista aprovechó para instar a la comunidad internacional a seguir el ejemplo y romper vínculos diplomáticos con el Estado de Israel.