El DJ anuncia que su nuevo tema, ‘No hay paz sin ti’, es una declaración de intenciones dedicada a su madre, con quien ha iniciado un proceso de acercamiento tras años de distanciamiento.

Lo que comenzó como una serie de rumores alimentados por publicaciones en redes sociales ha terminado por confirmarse. Kiko Rivera ha hecho pública su reconciliación con Isabel Pantoja, poniendo fin a una de las brechas familiares más mediáticas de los últimos tiempos. El artista ha decidido despejar cualquier duda al confirmar que su próxima canción, titulada No hay paz sin ti y cuyo lanzamiento está previsto para el 27 de marzo, está íntegramente dedicada a la tonadillera.

Un mensaje desde el corazón

Si bien las recientes imágenes del DJ junto a su madre ya habían dado pistas sobre un posible acercamiento, ha sido el propio Kiko quien ha querido formalizar este paso. «He escrito muchas canciones a lo largo de mi vida, pero hay algunas que no nacen para sonar en una discoteca. Nacen porque el corazón necesita hablar», compartía Rivera este jueves en sus perfiles oficiales. «Porque hay sentimientos que, aunque pase el tiempo, siguen estando ahí. Porque hay lazos que nunca se rompen de verdad».

Con estas palabras, el hijo de Isabel Pantoja ha confirmado que el perdón ha sido el eje fundamental para reconstruir la relación. «A veces, el perdón tarda en llegar, pero cuando llega lo cambia todo», aseguraba en una publicación anterior, evidenciando un cambio de rumbo en su dinámica familiar.

El inicio de una nueva etapa

Según ha trascendido, el proceso de reconciliación no ha sido repentino. Tal como apuntan diversas fuentes, madre e hijo habrían mantenido conversaciones previas donde ambos han verbalizado sus errores y han expresado su voluntad mutua de recuperar el tiempo perdido. Este paso al frente habría dejado a Kiko Rivera visiblemente emocionado, ante la perspectiva de retomar un vínculo que parecía fracturado de manera definitiva.

En cuanto a los planes inmediatos, fuentes cercanas han confirmado a este medio que ambos tienen previsto un encuentro próximo. No obstante, este reencuentro estaría sujeto a ciertas condiciones por parte del DJ, quien habría solicitado que su tío, Agustín Pantoja, no esté presente en la reunión.

Esperanza de reconciliación con Isa Pantoja

La noticia del acercamiento entre madre e hijo no es el único frente abierto en el clan Pantoja. Isabel Pantoja se muestra esperanzada y motivada tras este primer paso con Kiko, y su intención es extender este clima de conciliación al resto de su familia. El siguiente objetivo de la artista sería intentar retomar el contacto con su hija, Isa Pantoja, con el fin de lograr una reunificación familiar completa.