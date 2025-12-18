El esperado momento de las Campanadas está cada vez más cerca, y Cristina Pedroche no ha dejado de generar expectación sobre el vestido que lucirá en su duodécima aparición en la noche de fin de año. La presentadora visitó el pasado miércoles 17 de diciembre El Hormiguero en Antena 3, donde compartió detalles inéditos sobre su estilismo y su implicación emocional en la elección del diseño.

Pedroche confesó que este año estuvo a punto de no asumir el reto: “No estaba preparada para esto”, aseguró, recordando que el vestido se ha convertido en una decisión vital y creativa. Durante la entrevista con Pablo Motos, reveló que la idea inicial del diseño estaba clara desde febrero por parte de su diseñador Josie, mientras que ella necesitó tiempo para aceptar la propuesta: “Yo lloraba porque no lo quería hacer”.

Sin embargo, finalmente se mostró tajante sobre su decisión: “Este año voy a romper con todo”. Además, adelantó que el público reaccionará de manera intensa: “La gente va a decir cuando lo vea que estoy loca”, bromeó. Según Pedroche, el vestido será efímero y delicado: “No aguanta un año en el armario” y adelantó que volverá a jugar con su cuerpo, llevándolo a un nivel sorprendente: “Es mi mascletá. Va a ser el colofón final. Es precioso”.

La presentadora también dejó entrever que estas podrían ser sus últimas Campanadas: “Cierro un ciclo con estas campanadas número 12, porque pueden ser las últimas”, comentó, confirmando que el vestido tendrá un carácter rompedor para marcar el cierre de esta etapa profesional.

Como cada año, Pedroche y su equipo han trabajado durante todo un año para sorprender a los espectadores, superando incluso los diseños anteriores. La expectación está garantizada, y, como siempre, Cristina promete que nadie quedará indiferente.