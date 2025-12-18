El Partido Popular (PP) de Extremadura ha denunciado este jueves que se ha producido un presunto robo de votos por correo en varias oficinas de Correos de la región, en lo que la formación califica de una “estrategia organizada” para alterar el resultado electoral a pocos días de las elecciones autonómicas del próximo domingo 21 de diciembre.

Según ha informado el secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, durante la madrugada de este jueves se registró un asalto a la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz), donde los presuntos autores se llevaron la caja fuerte con los votos por correo depositados de esta localidad y también de los municipios de Bienvenida y Calzadilla de los Barros. En otros dos puntos, Torremejía y Santa Amalia, se habrían producido intentos de robo, aunque sin éxito porque en esos momentos no había papeletas almacenadas.

Bautista ha denunciado que estos hechos impiden que los ciudadanos afectados puedan constar como votantes y han exigido una investigación inmediata por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como la apertura de un procedimiento extraordinario para que los electores cuyos sufragios fueron sustraídos puedan ejercer su derecho al voto.

El PP sostiene que no se trata de un incidente aislado, sino de una eventual estrategia coordinada, lo que ha llevado al partido a pedir explicaciones y medidas urgentes al Ministerio del Interior. El secretario general del PP nacional, Miguel Tellado, ha insistido en que este robo pone de manifiesto un interés por “alterar” los resultados del proceso electoral.

Por su parte, María Guardiola, presidenta del PP en Extremadura y candidata a la reelección, ha llamado a la ciudadanía a votar masivamente el domingo en defensa de la democracia, tras la apertura de una investigación por parte de la Guardia Civil sobre los hechos denunciados.

La denuncia coincide con la recta final de la campaña electoral en la comunidad, a tan solo tres días de que concluya oficialmente, y se enmarca en un clima político tenso en el que además se han registrado acusaciones cruzadas sobre la gestión y la democracia interna de diferentes fuerzas políticas en la región.