El delantero brasileño Endrick, joven talento de 19 años y propiedad del Real Madrid, está listo para dar un importante paso en su carrera al concretar su llegada a un nuevo equipo el 1 de enero, con la intención de disputar su primer partido el 3 del mismo mes.

El acuerdo, que se gestiona en plena ventana de fichajes invernal, supondrá que el brasileño salga cedido para buscar minutos de juego y continuidad competitiva, algo de lo que ha carecido en las últimas semanas con su club actual.

Durante la presente temporada, Endrick no ha tenido oportunidades regulares en el primer equipo, lo que ha levantado especulaciones sobre su futuro inmediato y las opciones que tiene para consolidarse como figura emergente del fútbol mundial.

El delantero brasileño, considerado una de las promesas más destacadas de su generación, será una de las piezas a seguir cuando regrese al terreno de juego con su nuevo equipo a comienzos del año.