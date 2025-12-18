La causa abierta en torno a supuestas irregularidades relacionadas con la contratación de la asistente de Begoña Gómez ha dado un giro importante este jueves, con la exoneración del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, de las acusaciones de malversación de fondos públicos.

El juez Juan Carlos Peinado, instructor del denominado caso Begoña Gómez, ha dictado un auto en el que acuerda el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto a Martín Aguirre, tras considerar que no existen indicios de que haya participado en un delito de malversación de caudales públicos. La decisión llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara revocar su imputación, al estimar que la acusación contra él se basaba en suposiciones sin pruebas suficientes.

Martín Aguirre, quien había sido citado como investigado en el marco de esta pieza del caso por una querella presentada por el partido político Vox, ocupó anteriormente el cargo de secretario general de la Presidencia del Gobierno entre 2021 y 2023, lo que llevó al juez a explorar su posible implicación en la contratación y funciones de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa.

Sin embargo, los magistrados de la Audiencia Provincial concluyeron que no se ha aportado “el más mínimo indicio” de que Martín conociera o consintiera que Álvarez excediera sus funciones oficiales en beneficio de los intereses privados de la esposa del presidente. Con base en ello, ordenaron su exclusión del proceso, y el juez Peinado ha dado cumplimiento a esa instrucción.

Aunque la investigación contra Martín Aguirre ha quedado archivada, el procedimiento judicial sigue adelante en lo que respecta a Begoña Gómez y otras personas implicadas, por presuntos delitos que van desde malversación hasta tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La resolución de este capítulo procesal se produce en un contexto de creciente atención pública y mediática sobre el llamado “caso Begoña Gómez”, que ha generado debates políticos y jurídicos en España en los últimos meses.