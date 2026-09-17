La colaboradora madrileña se reincorporará a las sobremesas del programa el próximo lunes 21 de septiembre, semanas después de haber renovado su contrato de larga duración con Atresmedia

Cristina Pedroche volverá al plató de ‘Zapeando’ para retomar sus funciones habituales como colaboradora en laSexta. La presentadora madrileña ya cuenta con una fecha fijada para su reaparición en la pequeña pantalla, una novedad que se da a conocer pocas semanas después de que confirmara la renovación de su contrato de larga duración con Atresmedia, grupo audiovisual que subrayó la intención de seguir trabajando conjuntamente en nuevos proyectos.

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Fecha de reaparición y coincidencia en el plató de laSexta

El regreso de Cristina Pedroche a las sobremesas de laSexta se producirá el próximo lunes 21 de septiembre, a partir de las 15:30 horas. En su vuelta al formato vespertino, la comunicadora compartirá mesa con los integrantes habituales del equipo para abordar los diferentes asuntos de conversación desde la perspectiva del humor.

En esta nueva etapa, la colaboradora coincidirá en el plató con Anna Simon, quien regresó al programa tras seis años de ausencia para ponerse al frente de una sección centrada en contenidos virales. La última intervención de Cristina Pedroche en el espacio se remontaba al 26 de febrero, por lo que su reincorporación se concreta aproximadamente siete meses después de su última aparición.

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Trayectoria de Cristina Pedroche en ‘Zapeando’ y Atresmedia

La vinculación de la comunicadora madrileña con ‘Zapeando’ comenzó en el año 2013, periodo en el que se incorporó a la plantilla para convertirse en una de las figuras más reconocidas del espacio. En sus inicios, formó parte del equipo conducido por Frank Blanco como presentador, quien posteriormente cedió el testigo a Dani Mateo en 2019. Durante su trayectoria en el programa, la colaboradora participó de forma fundamental en secciones como ‘Zap-Check’, ‘Chisteando’, ‘Navidenado’, ‘Tu playback me suena’, ‘Perrea, perrea’ o ‘Pesadilla con Cristina’.

Su reincorporación al formato vespertino de laSexta inicia una nueva etapa en su carrera profesional, la cual comenzó en el año 2010 como reportera del programa ‘Sé lo que hicisteis…’. A lo largo de los años, su trayectoria en Atresmedia ha incluido la participación en espacios como ‘Pekín Express’ (Antena 3), ‘El Hormiguero’ (Antena 3), ‘Otra movida’ (Neox), ‘Password’ (Antena 3) o ‘Love Island’ (Neox), a la espera de concretar los nuevos proyectos en los que trabaja el grupo audiovisual.

Por el momento, Atresmedia no se ha pronunciado de forma oficial sobre la elección de las parejas de presentadores para la emisión de las próximas Campanadas de Fin de Año. En ediciones anteriores, el denominado ‘efecto Pedroche’ supuso un hito en las audiencias televisivas al arrebatar el liderazgo a La 1 de Televisión Española por primera vez en la historia durante la retransmisión de 2021.