Kissy Chandiramani, vicepresidenta de la ciudad autónoma de Ceuta, ha sido galardonada con el Premio MUJERHOY al Compromiso. Este reconocimiento destaca su compromiso, solidaridad y convivencia en representación de las mujeres y niñas ceutíes.

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En una reciente entrevista, Chandiramani denunció la "guerra híbrida de Marruecos" y el "abandono e incompetencia" del Gobierno español, poniendo en palabras los sentimientos de muchos ceutíes y mostrando su fortaleza ante situaciones difíciles.

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Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.