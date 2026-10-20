Mohamed Mustafa, líder de Ceuta Ya! y diputado en la Asamblea, explica por qué su partido no concurrirá a las elecciones generales del 29 de noviembre y anuncia que irá «con todo» a las municipales de mayo. En esta entrevista defiende que Ceuta sea Comunidad Autónoma y critica la gestión del Gobierno de Juan Vivas en la crisis de julio y en vivienda.

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En esta campaña electoral, Ceuta va a tener un protagonismo inédito. ¿Qué valoración hace Ceuta Ya!?

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Ceuta va a ser claramente instrumentalizada por la derecha y la extrema derecha, es lo que han estado haciendo hasta ahora. No va a haber protagonismo para los verdaderos problemas de Ceuta, sino que se va a utilizar Ceuta para tratar de inocular miedo, ideas racistas y planteamientos excluyentes. Si de verdad interesaran Ceuta y su situación de vulnerabilidad con respecto a las pretensiones de Marruecos, se hablaría de la necesidad de convertir Ceuta en Comunidad Autónoma, de delimitar las aguas territoriales, del hecho de que no estemos bajo el paraguas de la OTAN, de la Unión Aduanera Europea y de todo aquello que PP y PSOE siempre se han negado a modificar para que Ceuta deje de ser una excepción permanente. Y eso no se va a hacer.

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¿Por qué consideran ustedes que es importante que Ceuta sea Comunidad Autónoma?

Porque en la Constitución no aparece contemplado el concepto de Ciudad Autónoma. El artículo 137 deja claro que el Estado lo componen «municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan». Si Ceuta y Melilla no son Comunidades Autónomas y hubo que inventar algo diferente a la que aparece es la Constitución es porque el país vecino no quiere que seamos Comunidad Autónoma. ¿Y por qué no quiere? Porque ello le permite plantear, ante terceros países, que Ceuta y Melilla son «algo raro», que no están «plenamente integradas» en España y que son, por lo tanto, «discutibles». Es con eso con lo que hay que acabar. Ceuta y Melilla tienen que estar plenamente normalizadas.

Y al margen de esto, de lo estrictamente político, también hay que tener en cuenta lo administrativo, lo que se refiere a la gestión diaria. Nuestro país lleva cuarenta años desarrollándose en base al diseño autonómico. Toda la legislación se diseña teniendo en cuenta que, posteriormente, tiene que ser implementada y desarrollada por las Comunidades Autónomas. Ceuta va siempre «a rebufo», teniendo que preguntar, teniendo que pedir permiso, sin saber si ahora sí o ahora no. No ser Comunidad Autónoma es un lastre para el día a día.

En varias ocasiones, usted ha manifestado en el Pleno que el Partido Popular es un «traidor» a la causa autonomista.

Efectivamente. Es una cuestión histórica, objetiva y, por lo tanto, indiscutible. Durante los años ochenta y principios de los noventa, el Partido Popular estaba con los partidos autonomistas en la calle reivindicando ser Comunidad Autónoma. Cuando apoyó el Estatuto de Ciudad Autónoma concedido por el PSOE en 1995 dijo que lo hacía porque era «lo que le había podido sacar de momento», pero que, si llegaba al poder en 1996, Ceuta sería Comunidad Autónoma. Cuando Aznar llegó a la Moncloa ese año se olvidó de su promesa y se plegó a los intereses de Marruecos. Por eso, resulta indignante ver ahora al PP tan «bravo» desde la oposición. Es algo que ya hemos visto. Cuando está en la oposición, como en los años ochenta y principios de los noventa, nos dice que nos va a defender y es muy valiente. Cuando gobierna, es el primero en traicionarnos y defender lo que previamente había estado criticando.

¿Qué balance hace de la crisis actual? ¿Invasión o crisis migratoria?

Ninguna de las dos. Resulta obvio que no es una crisis migratoria al uso, pero tampoco podemos hablar de invasión porque ello convierte en invasores a personas inocentes que han sido instrumentalizadas. Y contra un invasor, cualquier acción violenta se vuelve legítima. Lo que ocurrió los días 30 y 31 de julio fue un acto hostil que, posteriormente, ha derivado en una crisis política y humanitaria. Y es esta última dimensión, la humanitaria, la que tendría que prevalecer en lo que respecta al tratamiento a las personas. Y no estoy siendo original, me limito a proclamar lo que dicta el Derecho.

Sin embargo, el Gobierno de Juan Vivas, por mero interés electoral, ha optado por el lenguaje bélico y la insistencia en medidas que el propio Presidente de la Ciudad sabe, tal y como ha quedado constatado por las propias declaraciones que él hizo un día antes de la entrada masiva, que no se pueden llevar a cabo porque se encuentran fuera de la legalidad. Esto, unido a los «palos en la rueda» que ha ido poniendo todas las medidas que podían servir para descongestionar y destensar la ciudad, hacen que su forma de afrontar la situación más complicada que ha vivido Ceuta sólo pueda ser calificada de profundamente irresponsable. De hecho, basta con comparar las diferencias con la crisis de 2021, cuando se vivió un fenómeno idéntico, aunque de menor intensidad.

Su compañera en la Asamblea, Julia Ferreras, fue víctima de una brutal agresión. ¿A qué atribuye ese clima de tensión y violencia que incluso ha desembocado en ataques contra los propios ceutíes?

Como he dicho, si desde la principal institución de la Ciudad se insiste en utilizar el término «invasión» (llegando incluso a ver al Presidente corear «invasiones expulsión» en la puerta del Ayuntamiento) y en decirle a la gente que «la única solución es el retorno inmediato», a sabiendas de que no es posible, lo que se genera es el caldo de cultivo perfecto para que estalle la violencia, pues se le está diciendo a la gente que hay unos «invasores» a los que, si no se les echa, es porque hay alguien que no quiere. A partir de ahí, cualquiera que no comparta el relato se convierte en un enemigo, en un «traidor», incluso la diputada de la formación política que, encontrando siempre el rechazo de Vivas, más ha estado insistiendo en la necesidad de implementar acciones y medidas en defensa de la españolidad de Ceuta, como, por ejemplo, la de exigir la visita del Jefe del Estado.

También han denunciado ataques racistas y señalamientos.

Sí. Y esto es importante porque desmonta el relato de la «convivencia» con el que Vivas siempre ha pretendido acallar cualquier voz crítica, acusando de «dividir» a todo aquel que se atrevía a alzar la voz. A los musulmanes ceutíes se nos está acusando permanentemente. Y se hace en base a mentiras que calan porque apelan a un subconsciente que lleva ahí toda la vida. Pondré mi caso como ejemplo. Tal y como he señalado, Ceuta Ya!, y antes Caballas, ha estado permanentemente cuestionando la deficiente gestión de Vivas en cuanto a la defensa de la españolidad de Ceuta.

Hemos llevado propuestas al Pleno, hemos defendido todo tipo de iniciativas, hemos puesto el grito en el cielo ante los cuestionamientos externos que nunca recibían ninguna respuesta institucional por parte del Gobierno. Asimismo, desde el primer día he dicho que estamos ante un acto hostil de Marruecos e incluso hemos presentado, a través de Podemos, una PNL en el Congreso en la que se habla de «revisar las relaciones» con el país vecino, poniendo el respeto a la soberanía de España sobre Ceuta como condición indispensable. Pues todo eso da igual. Por parte de activistas de la derecha, se me acusa de «no hablar de Marruecos» y de no defender la españolidad.

¿Y a qué se debe eso?

La respuesta es evidente: la derecha sociológica ceutí jamás ha aceptado que los musulmanes somos igual de españoles que los cristianos. Y sólo hacía falta un episodio de este tipo, un «shock colectivo» como el que hemos vivido, para que ese sentimiento latente quedara expuesto de forma patente, apoyándose en la sensación de legitimidad que otorga el discurso de enfrentamiento promovido por sus representantes políticos. Es lo que en alguna que otra intervención en el Pleno he calificado de «esencialismo»: un moro es un moro y siempre será un moro. Es decir, nunca será «de los nuestros». Un prejuicio tan arraigado tenía que haberse combatido políticamente de manera seria y decidida, con una apuesta firme por políticas destinadas a la interculturalidad. Pero el Gobierno de Vivas jamás ha apostado por ello. Se ha limitado a ir a un iftar en Ramadán y poco más, dando la espalda a aquello que se le atribuye a Einstein: «Cuesta menos destruir un átomo que un prejuicio».

Ustedes han desmentido que vayan a formar parte de ninguna coalición electoral el 29 de noviembre. ¿Se presentan aunque sea en solitario? ¿Participarán en la campaña de algún otro modo?

Hay que tener en cuenta que en Ceuta, fundamentalmente en la elección al Congreso, se aplica el sistema mayoritario, pues únicamente hay un escaño en juego. En el Senado no es así, pero, analizando el contexto, mantenemos que la división que ha permanecido a nivel nacional desdibujaría la idea de unidad frente a la extrema derecha. Si todo el campo progresista se unía en una sola candidatura tenía sentido plantearnos concurrir y formar parte del proyecto que de ahí saliese. Una vez que se supo que no iba a ser y que, por lo tanto, habrá diferentes candidaturas a la izquierda, pensamos que no tiene sentido concurrir y dividir aún más el voto. Por lo tanto, no, Ceuta Ya! no se va a presentar a las generales y la forma en que estaremos presentes la decidirán los órganos del partido.

Lo que sí tenemos claro es que vamos a ir con todo a las elecciones municipales de mayo, que pensamos que es donde nuestra gente quiere vernos, defendiendo todas nuestras propuestas para nuestra tierra.

Parece que, aparte de Ceuta, otro gran tema de la campaña va a ser la vivienda. ¿Qué opinión tiene sobre este problema?

Voy a centrarme en lo que conozco mejor, que es mi ciudad, porque creo que, aunque hay elementos compartidos (como la lucha contra la especulación y la limitación de los precios de alquileres), las soluciones no tienen por qué ser las mismas en todas partes. Por ejemplo, en Ceuta es necesario que se construya vivienda pública asequible. Es algo que mi espacio político ha estado demandando presupuesto tras presupuesto. Y, presupuesto tras presupuesto, el número de euros que el Gobierno de la Ciudad ha destinado a tal cometido ha sido cero. Tanto el PP como sus socios, que tenían que justificar el apoyo al Vivas a cambio de sustanciosos sueldos, han estado tres años diciendo que esta era la «legislatura de la vivienda». Dijimos desde el minuto uno que era mentira, que no iba a ver vivienda. Y, efectivamente, concluye la legislatura sin una sola casa.

¿Por qué el Gobierno del PP lleva 25 años sin poner un solo ladrillo y dejando al Estado todo lo que tenía que ver con vivienda? Pues porque los que no pueden acceder al mercado privado y necesitan vivienda público a precio asequible son, en su mayoría, las personas que pueblan barriadas como Príncipe Alfonso, Loma Colmenar, Benzú y Serrallo. Podría hablar de más barrios, pero he querido nombrar a estos porque son los que conforman el distrito 6. Y un estudio reciente ha señalado que este distrito es el más pobre de toda España. ¿Por qué no se implementan políticas para revertir esto? ¿Por qué no se invierte en vivienda pública para todos estos ceutíes? Le respondo con otra pregunta: ¿Qué apellidos tienen los que viven en esos barrios?

Partiendo de todo lo anterior, y de que ha sido precisamente el PP el que ha tumbado los decretos sobre vivienda que se han llevado al Congreso y que han propiciado el adelanto electoral, sólo puede dar vergüenza escucharles hablar de vivienda. Hay muchísimo que criticarle al PSOE en este ámbito, y lo hemos hecho, pero es que la cara dura de Feijóo es de juzgado de guardia.

Hablando de Feijóo, ¿qué opina de las cinco visitas que ha realizado a Ceuta durante estos dos meses y medio?

Pienso que no ha aportado ninguna solución factible, que ha estado haciendo la misma campaña que lleva haciendo tres años y que consiste en generar más y más violencia. A mí no se me olvidan las fotos de sus subalternos, los señores Tellado, Juan Bravo, Javier Celaya y Guillermo Martínez sonrientes en la puerta del Parador La Muralla junto a un agitador ultra como Vito Quiles, un tipo que ha manifestado que se niega a aceptar que los musulmanes ceutíes seamos españoles, entre otras lindezas. No se me olvida que el Partido Popular del señor Feijóo está pactando con Vox, un partido abiertamente islamófobo, machista y antidemocrático, en todo el país y que lo hará si necesita gobernar. Y tampoco se me olvida, por cierto, que ningún Presidente del Gobierno del PP tuvo el arrojo de visitar Ceuta en calidad de Presidente del Gobierno. Vienen siempre como candidatos. ¿Por qué? Pues por no molestar a Marruecos.

Lo único que el PP ha querido siempre de Ceuta han sido los votos.