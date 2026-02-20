La Unidad de Conductas Adictivas (UCA) de Ceuta, bajo el paraguas del Plan sobre Drogas del Gobierno local, ha marcado una hoja de ruta ambiciosa para el presente ejercicio. Según informa El Faro de Ceuta, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales prevé la realización de 60.100 determinaciones analíticas con el objetivo de monitorizar con precisión los procesos de recuperación de los pacientes.

Estas pruebas de orina y suero no son un mero trámite administrativo; la Consejería las califica como «imprescindibles» para que los profesionales médicos puedan determinar y ajustar los tratamientos farmacológicos de forma segura y eficaz.

Desglose por sustancias: Cocaína y Opiáceos a la cabeza

El plan de adquisición de reactivos detalla una vigilancia específica sobre diversas sustancias, reflejando las necesidades actuales de la población en tratamiento. La previsión de análisis se distribuye de la siguiente manera:

Cocaína: 10.000 test.

10.000 test. Benzodiacepinas: 10.000 test.

10.000 test. Opiáceos: 10.000 test.

10.000 test. Cannabis: 7.000 test.

7.000 test. Metadona: 5.000 test.

5.000 test. Otras sustancias: Se incluyen también controles para fentanilo, anfetaminas y éxtasis (1.000 pruebas cada uno).

Inversión en tecnología y formación

Con un presupuesto cercano a los 80.000 euros, la licitación no solo busca el suministro de reactivos. La empresa adjudicataria deberá transformar las capacidades operativas de la UCA mediante la cesión de un autoanalizador de última generación. Este equipo permitirá obtener resultados «in situ», agilizando la respuesta clínica. Además, el contrato incluye el mantenimiento del software especializado y la formación técnica del personal de la unidad.

El contexto: El auge de los hipnosedantes

La relevancia de estas medidas se entiende mejor al observar las estadísticas de consumo en la ciudad autónoma. Los datos recogidos por la administración revelan que la cocaína motiva el 36,7% de las demandas de tratamiento, seguida de los opiáceos y el cannabis.

Sin embargo, existe una preocupación creciente por los hipnosedantes. Según la encuesta Edades, el 31,8% de los ceutíes admite haber consumido este tipo de sustancias (fármacos que alteran el sistema nervioso para calmar la ansiedad o inducir el sueño), una cifra que sitúa a Ceuta más de cuatro puntos por encima de la media nacional.