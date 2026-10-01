El sindicato califica de inaceptable el «doble rasero» de la administración sanitaria central y reclama un plan de choque urgente para aliviar la saturación asistencial en la ciudad autónoma.

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CEUTA.— La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado públicamente el «flagrante agravio comparativo» que, a su juicio, está cometiendo el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) entre Ceuta y Melilla. A través de un comunicado emitido este jueves, la organización sindical ha criticado que la administración central despliegue un plan masivo de contrataciones en la ciudad hermana mientras la plantilla sanitaria ceutí continúa al límite de su capacidad y sin refuerzos equivalentes.

El detonante del malestar sindical reside en el anuncio de la formalización de más de 210 contrataciones en Melilla con entrada en vigor este 1 de octubre. Este paquete incluye 127 interinidades en plazas vacantes de hasta tres años de duración (115 en Atención Especializada y 12 en Atención Primaria y SUAP) y 95 nombramientos temporales de nueve meses para diversificar perfiles de enfermería, auxiliares, técnicos y fisioterapeutas.

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«Doble rasero» en la gestión estatal

Desde la sección de Sanidad de CSIF Ceuta aclaran que valoran de forma positiva que se dote a Melilla de los recursos humanos que precisa su sistema de salud. No obstante, consideran «inadmisible e injustificable» que el Ingesa aplique políticas tan dispares en las dos únicas áreas sanitarias que gestiona de manera directa en todo el país.

Según argumenta la central sindical, la plantilla de profesionales en Ceuta —tanto sanitarios como no sanitarios— sostiene una sobrecarga de trabajo constante que se ha visto agravada recientemente por la saturación en los centros de salud tras las nuevas instrucciones sobre el reparto de cartillas médicas y la atención continuada a colectivos vulnerables.

«Nos alegramos profundamente por los compañeros de Melilla, pero nos preguntamos: ¿qué pasa con Ceuta? ¿Por qué el Ingesa nos relega a un papel secundario cuando las urgencias y los centros de salud están al límite?», cuestionan desde CSIF.

Exigencia de un plan de choque inmediato

El sindicato ha advertido de que la atención sanitaria no puede sostenerse de forma indefinida sobre el «sobreesfuerzo y la vocación de unos trabajadores exhaustos». Por ello, han instado a la Dirección General del Ingesa a atender las demandas locales y aprobar de forma inmediata un plan de choque que contemple la cobertura de vacantes y contrataciones en términos similares a los ejecutados en Melilla.

Asimismo, la representación sindical ha dejado claro que no tolerará que se consolide esta «discriminación entre territorios» e intensificará las vías de presión para garantizar el personal necesario en los centros de salud y en el ámbito hospitalario ceutí.