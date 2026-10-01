La Mutua de Andalucía y de Ceuta (Cesma) licita por 62.000 euros un servicio de investigación enfocado en detectar compatibilidades irregulares y abusos en las prestaciones de la Seguridad Social.

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CEUTA.— La Mutua de Andalucía y de Ceuta (Cesma), entidad colaboradora de la Seguridad Social, ha puesto en marcha un procedimiento de contratación valorado en 62.000 euros para contar con servicios de detectives privados en la ciudad autónoma. La iniciativa tiene como fin supervisar el cumplimiento normativo en el cobro de prestaciones de incapacidad temporal, evaluar posibles casos de incapacidad permanente y prevenir conductas fraudulentas que atenten contra el sistema público.

La adjudicación contempla una duración inicial de un año, extensible mediante hasta cuatro prórrogas anuales que podrían prolongar el servicio un máximo de cinco años. La cobertura del control abarcará tanto a trabajadores por cuenta ajena de empresas asociadas a Cesma como a autónomos adheridos, incluyéndose también a beneficiarios de otras mutuas que reciban asistencia médica o rehabilitadora en la entidad en virtud de convenios de colaboración.

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Fases del seguimiento: indagaciones y pruebas audiovisuales

El protocolo de actuación de los detectives arrancará tras la solicitud formal de la mutua y el correspondiente registro del expediente ante el Ministerio del Interior. El trabajo de campo se estructurará en dos etapas clave:

Indagaciones previas y localización: Verificación de datos de filiación, vehículos empleados, domicilios secundarios, vínculos empresariales y publicaciones en boletines oficiales para acotar el entorno del investigado.

Verificación de datos de filiación, vehículos empleados, domicilios secundarios, vínculos empresariales y publicaciones en boletines oficiales para acotar el entorno del investigado. Observación activa y vigilancia: Seguimiento de la actividad cotidiana para evaluar objetivamente la capacidad física del afectado (movimientos de tronco, extremidades o carga de pesos) y verificar que no realiza tareas incompatibles con sus dolencias alegadas o actividades laborales no declaradas, como el trabajo sumergido durante el cobro de la prestación por cese de actividad.

Validez probatoria y límites de la intimidad

Las conclusiones de las pesquisas quedarán reflejadas en informes detallados que se respaldarán con material gráfico y videográfico. Dichas pruebas servirán a la mutua para adoptar medidas administrativas y, en caso de judicialización del expediente, los detectives deberán acudieron a los tribunales para ratificar sus averiguaciones.

Desde la entidad se subraya que el contrato no presupone la existencia de fraude sistemático, sino que responde a un mecanismo de verificación aleatorio y de control. Asimismo, los pliegos imponen límites estrictos al desarrollo del servicio, prohibiendo el uso de técnicas que vulneren el derecho al honor, la intimidad personal o familiar, la propia imagen o el secreto de las comunicaciones.