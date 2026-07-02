La Selección Española de fútbol se enfrenta al combinado austriaco en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo en Los Ángeles. El encuentro se podrá seguir en directo a través de la televisión pública y en plataformas digitales de acceso gratuito.

La Selección Española de fútbol continúa su andadura en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Tras superar con éxito la fase de grupos y certificar su clasificación para los dieciseisavos de final, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente afronta la primera gran eliminatoria del torneo frente a Austria. La Roja accedió a la fase del K.O. como primera del Grupo H después de vencer por la mínima a la Uruguay de Marcelo Bielsa, combinado que ha quedado eliminado de la cita mundialista. Sin embargo, el pase a la ronda de eliminatorias directas ha dejado un balance adverso en la enfermería española, con severos problemas físicos en la línea delantera que condicionarán los próximos compromisos.

El último duelo frente a la selección charrúa acarreó importantes consecuencias físicas para el equipo español. Los extremos Nico Williams y Yéremy Pino finalizaron el choque con lesiones de diversa consideración y previsiblemente no estarán disponibles para disputar los siguientes enfrentamientos. Al jugador canario se le ha diagnosticado un esguince acromioclavicular derivado de una caída durante el juego. Por su parte, el futbolista del Athletic Club sufrió una lesión muscular en el aductor derecho tras ser derribado de forma brusca por De la Cruz a escasos minutos de la conclusión del encuentro. El propio Williams lamentó las circunstancias a través de un comunicado oficial en sus redes sociales, señalando que la acción, fruto de la frustración y el descontento del rival por la situación del partido, era completamente innecesaria y se podría haber evitado.

Con este escenario médico, los futbolistas de la Selección Española se trasladan a Los Ángeles para encarar el cruce de dieciseisavos de final. En frente tendrán a Austria, escuadra que se clasificó como segunda del Grupo J tras un agónico empate ante Argelia. Un gol del delantero Kalajdzic en el minuto 96, cuando los centroeuropeos marchaban un tanto por debajo en el marcador, selló de forma definitiva su presencia en la fase eliminatoria de la Copa del Mundo.

Pese a los contratiempos en forma de lesiones, los españoles parten como claros favoritos para lograr el pase a la siguiente ronda, una condición avalada por los precedentes históricos entre ambas federaciones. La última ocasión en que las dos selecciones midieron sus fuerzas fue en un partido amistoso internacional celebrado en el año 2009, donde España consiguió imponerse con un contundente resultado de 5-1. Para encontrar el último triunfo del conjunto austriaco, capitaneado en la actualidad por David Alaba, es necesario remontarse al año 1990, fecha en la que la Roja cayó derrotada por un marcador de 2-3.

El partido entre las selecciones de España y Austria se disputará este jueves 2 de julio a las 21:00 horas. El escenario encargado de albergar el choque de dieciseisavos de final será el SoFi Stadium de la ciudad de Los Ángeles.

La cobertura audiovisual del partido de la Copa del Mundo permitirá a los aficionados seguir el desarrollo del juego a través de distintas opciones. Al igual que ocurrió en el debut frente a Cabo Verde y en los posteriores encuentros ante Arabia Saudí y Uruguay, el partido de octavos ante Austria se podrá ver de forma completamente gratuita en televisión a través de La 1 de Televisión Española. Asimismo, existirá la opción de seguir el encuentro de manera online y en directo mediante la página web oficial y la aplicación para dispositivos móviles de RTVE Play.

De forma complementaria, el choque se emitirá a través del canal temático DAZN Mundial. Esta plataforma dispone de los derechos televisivos para la retransmisión de los 104 partidos que componen el Mundial 2026, y su señal se encuentra accesible para los abonados dentro de las ofertas de televisión de DAZN, Movistar Plus+ y Orange TV.