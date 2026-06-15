El serial de época regresa a la programación de la televisión pública tras el parón por la visita del Papa y el Mundial de Fútbol, con la emisión de cuatro nuevas entregas a partir de este martes

‘Valle Salvaje’ se prepara para recuperar la normalidad en la parrilla de La 1 de Televisión Española tras varios días de ausencia. La producción de época se dejó ver por última vez en la cadena pública el pasado martes 9 de junio con la emisión de su capítulo número 432. Desde esa fecha, la serie ha permanecido en un parón motivado por la visita del Papa a nuestro país y por las retransmisiones futbolísticas. Este lunes 15 de junio tampoco habrá emisión de ‘Valle Salvaje’ debido a que a las 18:00 horas arrancará el partido entre España y Cabo Verde de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Si nada lo impide, La 1 ofrecerá los capítulos 433, 434, 435 y 436 de martes a viernes en torno a las 17:45 horas.

La pausa en las emisiones de ‘Valle Salvaje’ ha sido más larga de lo previsto por motivos de actualidad y deportivos, pero la ficción retoma su curso habitual con importantes giros en sus tramas. A partir de este martes 16 de junio, los espectadores podrán seguir el desarrollo de los acontecimientos que afectan a los habitantes de la Casa Grande y la Casa Pequeña, marcados por presiones familiares, descubrimientos impactantes y un grave suceso que alterará la convivencia.

Capítulo 433: Martes 16 de junio

En la entrega del martes, Alejo interviene para animar a Bárbara a hablar claro con Manuela. Asimismo, el propio Alejo es testigo directo de la tensión existente entre la de Guzmán y su primo. Por otra parte, Braulio se ve sorprendido de forma inesperada por las intenciones de Enriqueta, quien tiene el firme propósito de casar a su hijo con Manuela. En paralelo, el orden interno cambia en la Casa Pequeña, donde Victoria vuelve a creerse ama y señora del lugar.

Capítulo 434: Miércoles 17 de junio

El episodio del miércoles muestra cómo Braulio, condicionado por la presión que ejerce Enriqueta, fracasa de forma evidente en su primer intento de cortejar a Manuela. Tras este revés, el joven deja a su madre completamente sin palabras al realizar una inesperada confesión. Mientras tanto, en otra de las tramas de la serie de época, Luisa realiza un descubrimiento sobre Rosalía que la deja en un absoluto estado de shock.

Capítulo 435: Jueves 18 de junio

Durante la emisión del jueves, las sospechas van en aumento y provocan movimientos directos entre los personajes. Luisa y Bárbara deciden actuar de forma conjunta y acorralan a Leonor con el objetivo de exigirle que desvele toda la verdad sobre Rosalía, abriendo la incógnita de si el aya terminará confesando lo que sabe. Por otro lado, la Casa Grande se convierte en el escenario de una tragedia cuando alguien sufre un extraño accidente y cae escaleras abajo. A pesar de las apariencias iniciales, la situación no es lo que parece, ya que la caída ha sido provocada de forma deliberada.

Capítulo 436: Viernes 19 de junio

La semana de emisión concluye con el capítulo del viernes, donde la actitud mostrada por el obispo suscita recelos. Su comportamiento frío y autoritario mosquea de forma notable a José Luis, aunque los acontecimientos volverán a distar de lo que aparentan en un primer momento. Finalmente, Manuela se ve obligada a guardar reposo en el palacio para recuperarse de las secuelas de su caída. La joven permanece ajena a la realidad de lo sucedido, sin saber que fue Braulio quien la empujó intencionadamente, un hecho que el propio implicado termina por confesar ante su madre.