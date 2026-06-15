La selección española inicia su andadura en la Copa del Mundo frente al combinado africano en un encuentro que se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta

La selección española de fútbol arranca este lunes, 15 de junio, su participación en el Mundial 2026 con el partido correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos. El equipo dirigido por Luis de la Fuente se enfrenta a Cabo Verde, un conjunto que vive una cita histórica al debutar por primera vez en la gran competición de selecciones. El combinado nacional, que ostenta en su palmarés la estrella de campeona del mundo lograda en 2010, inicia la búsqueda de su segundo título mundialista en una jornada marcada por la expectación en torno al estreno de los internacionales españoles en territorio estadounidense.

El debut de España en la cita mundialista se produce en un escenario de máxima exigencia. El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, afronta el encuentro condicionado por el estado físico de dos de sus futbolistas más determinantes en el ataque. El técnico riojano, natural de Haro, se encuentra a la espera de conocer la evolución y el estado de recuperación de Nico Williams y Lamine Yamal para decidir si están listos para contar con minutos a lo largo del compromiso o si, por el contrario, se encuentran en condiciones óptimas para formar parte del once titular. Como alternativas en la preparación previa, De la Fuente ya probó la presencia de Álex Baena y Ferran Torres durante el partido amistoso disputado recientemente frente a la selección de Perú.

Por su parte, el rival de España llega a la cita con la motivación al alza. El conjunto africano de Cabo Verde afronta su estreno en una fase final mundialista tras haber completado con éxito sus encuentros de preparación, el último de ellos saldado con una victoria por tres goles a cero (3-0) frente a la selección de Bermudas.

La jornada del torneo también pone el foco en otras realidades particulares del campeonato, como es el caso de Curazao. El combinado caribeño cumplirá de igual modo el sueño de participar en una Copa del Mundo. Se trata de la representación de un país que cuenta con una población de 159.000 habitantes, una región que históricamente ha sido conocida para los españoles bajo el sobrenombre de ‘La isla inútil’. La particularidad de la selección de Curazao radica en la confección de su plantilla, dado que 25 de sus 26 futbolistas convocados han nacido fuera de sus fronteras territoriales, un factor determinado por la estrecha e histórica conexión que une su fútbol con los Países Bajos.

Horario del partido: ¿A qué hora empieza el España – Cabo Verde?

El encuentro internacional entre España y Cabo Verde, encuadrado en la primera jornada del grupo de la fase definitiva del torneo, se celebrará este lunes 15 de junio. El pitido inicial de la contienda tendrá lugar a partir de las 18:00 horas (horario peninsular español). El recinto encargado de albergar el estreno de la Roja será el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia (Estados Unidos). La responsabilidad de impartir justicia sobre el terreno de juego recaerá en el colegiado jordano Adham Makhadmeh, designado por la organización como el árbitro principal del choque.

Televisión y plataformas: ¿Dónde ver el España – Cabo Verde en directo?

Los aficionados que deseen seguir el desarrollo del partido de fútbol en España dispondrán de diferentes opciones tanto en la televisión en abierto como a través de plataformas de pago. El enfrentamiento de la selección española se podrá sintonizar en directo en señal abierta a través de La 1 de Televisión Española (TVE) y por La 2 Cat. Asimismo, la Corporación pública ofrecerá la retransmisión vía internet mediante su aplicación oficial RTVE Play.

Para aquellos usuarios que opten por las modalidades de televisión restringida o plataformas digitales, el choque de la Copa del Mundo se emitirá en el canal BarTV Mundial, accesible a través del dial 300 de la plataforma Movistar. Del mismo modo, el encuentro frente al combinado de Cabo Verde estará disponible mediante el canal DAZN Mundial y a través de las aplicaciones móviles y soportes de la propia plataforma de streaming DAZN.