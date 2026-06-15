Los presentadores Santi Acosta y Bea Archidona paralizaron la emisión en Telecinco para leer un comunicado de Turicum Private Bank que desmiente la existencia de fondos de la tonadillera y de su madre, Ana María Martín

El programa de Telecinco ‘¡De Viernes!’ arrancó su emisión de este 12 de junio con una importante rectificación pública relativa a una información sobre Isabel Pantoja difundida en entregas anteriores. Los presentadores del espacio, Santi Acosta y Bea Archidona, se vieron obligados a paralizar el transcurso habitual del formato televisivo para dar lectura a un comunicado de rectificación enviado por Turicum Private Bank, una entidad bancaria de Gibraltar. En dicho texto se desmienten de forma categórica las afirmaciones vertidas en el programa del pasado 29 de mayo, donde se aludió de manera directa a este banco en el marco de una presunta operativa de ocultación de fondos vinculados a la tonadillera y a su expareja, Julián Muñoz.

La polémica traer origen en la entrevista emitida a finales de mayo a Carlos Corbacho, extrabajador de Tere Pollo y persona de máxima confianza de Isabel Pantoja, y a Mayte Zaldívar. Durante su intervención, ambos ofrecieron su versión sobre un presunto entramado de dinero oculto relacionado con la cantante, el exalcalde de Marbella y varias personas de su entorno. Corbacho aseguró disponer de pruebas y llegó a exhibir documentación, incluyendo un extracto y una tarjeta bancaria, vinculados a una supuesta cuenta en Gibraltar a nombre de doña Ana María Martín Villegas, madre de la artista. Según el testimonio del extrabajador, parte de esos fondos procedían de los conciertos de la tonadillera y de la venta de objetos y bienes de Julián Muñoz tras su ingreso en prisión.

Ante la gravedad de los hechos, Santi Acosta tomó la palabra al inicio de la emisión para aclarar la situación a la audiencia. El presentador explicó que habían recibido una petición de rectificación por parte de Turicum Private Bank en relación con las informaciones que afectaban a Isabel Pantoja y sus allegados. Acto seguido, Bea Archidona procedió a la lectura íntegra del documento remitido por la entidad financiera de Gibraltar para dar cumplimiento a la rectificación.

En el comunicado, Turicum manifiesta de forma expresa que no mantiene ni ha mantenido cuenta alguna a nombre de doña Ana María Martín Villegas, madre de Isabel Pantoja, ni de ninguna otra persona de las que se mencionaron en el espacio televisivo de Mediaset. La entidad califica como falsa la existencia de dicha cuenta, el saldo que se le atribuía públicamente y el extracto bancario que se difundió en las pantallas de Telecinco. Asimismo, el banco gibraltareño aclara que no ha emitido ninguna tarjeta bancaria a nombre de la madre de la artista, invalidando el documento exhibido por Carlos Corbacho en el plató.

Santi Acosta prosiguió detallando los términos de la rectificación en nombre de todo el equipo de ‘¡De Viernes!’, señalando que el banco no mantiene ni ha mantenido relación contractual, financiera o comercial con don Carlos Corbacho, Isabel Pantoja ni el resto de los individuos señalados en la citada emisión. El comunicado concluye afirmando que Turicum es ajeno a los hechos narrados por los invitados del programa.

Pese al desmentido oficial de la entidad financiera transmitido por los presentadores, el colaborador Antonio Rossi intervino inmediatamente después para asegurar que el programa continúa investigando el caso. Según Rossi, el equipo de ‘¡De Viernes!’ está trabajando y dispone de nuevas pruebas que apuntalarían la información ofrecida inicialmente, sugiriendo que dichas novedades podrían ver la luz a lo largo de las próximas semanas.