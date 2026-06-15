Ambas selecciones debutan en el Grupo G de la Copa del Mundo en un duelo trascendental que se disputa en el Estadio Seattle y que emitirán DAZN y Movistar Plus+

El Mundial de fútbol 2026, organizado de forma conjunta por Estados Unidos, Canadá y México, vive una jornada clave con el estreno de los combinados del Grupo G. Las selecciones de Bélgica y Egipto se enfrentan este lunes 15 de junio en su primer compromiso de la fase de grupos, un encuentro que marcará el devenir de ambos conjuntos en el torneo. La selección belga afronta la cita con la vitola de favorita para comandar el grupo, mientras que el combinado africano busca una victoria que le permita dar la sorpresa y arrebatar dicha condición a su rival en este arranque mundialista. El grupo lo completan los equipos de Irán y Nueva Zelanda, que medirán sus fuerzas en la madrugada del lunes al martes.

El partido inaugural del Grupo G se presenta como una cita de vital importancia para el desarrollo de la competición. El ganador de este enfrentamiento directo se posicionará como el máximo candidato no solo para certificar el acceso a las rondas eliminatorias, sino para liderar el grupo. Sobre el papel, tanto Irán como Nueva Zelanda presentan un nivel competitivo inferior al de Bélgica y Egipto, lo que convierte este cruce en un duelo estratégico donde los tres puntos en juego se antojan fundamentales.

La selección belga, dirigida por Domenico Tedesco, comparece en la cita internacional manteniéndose en los pronósticos como uno de los conjuntos llamados a alcanzar las rondas finales del campeonato. El cuadro europeo cuenta con argumentos deportivos para dejar fuera de la competición a cualquier adversario en las fases de eliminación directa, si bien los análisis previos apuntan a que no parece consolidado como un candidato firme para alzarse con el título del Mundial.

Por su parte, la selección de Egipto asume el reto respaldada por la presencia de dos futbolistas de primera línea mundial en su estructura. La escuadra africana cuenta en sus filas con Mohamed Salah, el veterano atacante que previsiblemente afronta la última Copa del Mundo de su carrera profesional tras haber abandonado la disciplina del Liverpool como agente libre este mismo verano. Junto a él destaca la figura de Omar Marmoush, futbolista que actualmente milita en las filas del Manchester City y que constituye el otro gran argumento ofensivo de los faraones.

El escenario encargado de albergar el partido es el Estadio Seattle, recinto conocido oficialmente como Lumen Field. Este recinto multiusos se encuentra ubicado en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington (Estados Unidos), y fue inaugurado en el año 2002 sobre los terrenos que ocupaba el antiguo Kingdome, demolido en el año 2000. El feudo estadounidense dispone de una capacidad que supera los 68.000 espectadores y sirve de sede habitual para los partidos de los equipos locales Seattle Seahawks, Seattle Sounders Football Club, Seattle Reign FC y Seattle Sea Dragons. Para la cita de este lunes se prevé una notable asistencia de público en las gradas, aunque los pronósticos oficiales no contemplan que se llegue a completar el aforo máximo de la instalación.

Horario del partido: ¿A qué hora juega el Bélgica – Egipto del Mundial?

El enfrentamiento entre Bélgica y Egipto correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos se disputa este lunes 15 de junio. El balón echará a rodar en el Estadio de Seattle a partir de las 21:00 horas (horario peninsular español).

Televisión: ¿Dónde ver en directo el Bélgica – Egipto por televisión?

Los aficionados que deseen seguir el encuentro en directo desde España dispondrán de varias opciones a través de la televisión de pago y plataformas de streaming. El partido se podrá ver de forma íntegra a través de la plataforma DAZN y mediante el canal específico DAZN Mundial. Asimismo, el choque internacional estará disponible en la televisión para locales públicos a través del canal BarTV Mundial (dial 300), integrado dentro de la oferta de la plataforma Movistar Plus+.