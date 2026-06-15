La exjueza de ‘MasterChef’ acude al espacio de Telecinco, donde las redes sociales censuran la exposición del joven con síndrome de Down tras una caída en el plató y equiparan la situación con un espectáculo circense

El debut de Samantha Vallejo-Nágera como invitada en el programa ‘De Viernes’ ha desencadenado una intensa controversia en los entornos digitales. La exjueza de ‘MasterChef’ compareció por primera vez en el espacio nocturno de Telecinco acompañada por su hijo Roscón, en una entrega que pretendía abordar, entre otros asuntos, el reciente encuentro del joven con el Papa León XIV en Madrid. Sin embargo, la gestión de la entrevista y determinados gestos acontecidos en el plató del canal de Mediaset han provocado una oleada de reproches en la red social X hacia la cocinera por la manera de tratar a su hijo menor, quien tiene síndrome de Down.

La polémica se originó durante el transcurso de la comparecencia televisiva, cuando Roscón se levantó en mitad del escenario para bailar al ritmo de la canción ‘Mamma mía’, del grupo ABBA, una acción que inicialmente suscitó el aplauso de los asistentes en el estudio. Al intentar realizar un movimiento de cierta complejidad, el joven perdió el equilibrio y sufrió una caída hacia atrás. Pese a que el incidente no revistió consecuencias de gravedad, la actitud posterior de Samantha Vallejo-Nágera despertó los recelos de la audiencia. La chef comenzó a llamarlo de forma insistente para que retornara a su lugar: «Vale, ven, Roqui, ven. Ven aquí, ya, ya», repitió la exjurado del concurso culinario mientras propinaba leves golpes en el sofá para indicarle que se sentara.

Reproches en las redes sociales por la exposición del menor

Este comportamiento generó una reacción inmediata en las plataformas virtuales, donde diversos usuarios afearon la conducta de la empresaria y la línea editorial del formato televisivo. No se trata de la primera ocasión en que la hermana de Colate es objeto de censura por la relación pública con su hijo, así como por la exposición que realiza del menor de forma habitual en su perfil de la red social Instagram. Lo que se había estructurado como una conversación distendida derivó en severas reprimendas hacia la chef y hacia los responsables de la cadena de televisión.

Los mensajes publicados por los espectadores en la red social X reflejaron un profundo malestar con los hechos presenciados en directo. Uno de los críticos reprochó la complacencia de la madre ante la escena, afirmando que resultaba lamentable que permaneciera sentada en el sillón contemplando lo que calificó como un espectáculo. Asimismo, otros internautas mostraron su indignación al equiparar la presencia del joven en el plató con exhibiciones del pasado, señalando que exponer a una persona de esa forma para provocar la risa del público recordaba a las dinámicas de los antiguos circos. Las críticas se tornaron especialmente duras al describir como bochornoso el uso del menor y al afear que la madre recurriera a llamadas más propias de un animal de compañía que de un hijo.

El recuerdo del encuentro con el Papa León XIV en el Bernabéu

Más allá de los incidentes que acapararon las críticas, la presencia de Roscón en el plató de ‘De Viernes’ sirvió para detallar los pormenores de su vivencia junto al Papa León XIV. El joven tuvo la oportunidad de rememorar el multitudinario acto eclesiástico celebrado en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, instalación donde consiguió aproximarse a la figura del pontífice para obsequiarle con un detalle.

Tras la proyección de los documentos gráficos del evento en las pantallas del programa, el propio Roscón manifestó sentirse conmovido por las imágenes: «Me emociona verlo», constató en el plató. Samantha Vallejo-Nágera intervino para precisar las circunstancias de aquella entrega, aclarando que un miembro del público del estadio le facilitó el cuadro que su hijo terminó poniendo en manos del obispo de Roma. Según relató la cocinera, la obra pictórica había sido realizada por la madre de una niña que también padece síndrome de Down. El joven concluyó su intervención asegurando que se sintió muy feliz por la experiencia y desveló que León XIV le hizo entrega de un rosario como recuerdo de su encuentro.