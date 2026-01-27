

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en una operación contra el narcotráfico desarrollada en la provincia de Sevilla, durante la cual los ocupantes de una narcolancha llegaron a disparar contra los agentes. Ninguno de los guardias civiles resultó herido por arma de fuego, aunque tres de ellos sufrieron lesiones leves.

Según ha informado este martes la Guardia Civil, la intervención tuvo lugar el pasado sábado tras localizarse varias embarcaciones semirrígidas en el caño conocido como Brazo de la Torre, en el término municipal de Aznalcázar. Al parecer, las narcolanchas se encontraban en la zona buscando refugio debido a las adversas condiciones meteorológicas.

Durante el operativo, los agentes se identificaron, momento en el que fueron sorprendidos por disparos procedentes de una de las embarcaciones. Ante esta situación, los guardias civiles respondieron con disparos intimidatorios para repeler la agresión.

La actuación concluyó sin heridos por arma de fuego, si bien tres componentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) tuvieron que ser atendidos por lesiones de carácter leve. Como resultado de la operación, la Guardia Civil procedió a la detención de cuatro personas y a la incautación de dos embarcaciones empleadas presuntamente para actividades relacionadas con el narcotráfico.