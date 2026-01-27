La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, representará al Ejecutivo en el funeral por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), que se celebrará el próximo jueves 29 de enero en Huelva, según informó la ministra portavoz, Elma Saiz.

El funeral será presidido por los reyes de España a las 18:00 horas en el Palacio de los Deportes Carolina Marín de Huelva, un acto organizado por el Obispado de Huelva, con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación de la ciudad. Además de la vicepresidenta, acudirán otros miembros del Gobierno, aunque la portavoz no precisó quiénes. También se espera la asistencia del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Inicialmente, el homenaje de Estado estaba previsto para el 31 de enero, pero se pospuso tras conversaciones con la mayoría de las familias de las víctimas, que expresaron que no podrían asistir en esa fecha. La ministra portavoz destacó que el Gobierno respeta plenamente la decisión de las familias y subrayó su compromiso de acompañarlas en este momento de duelo.

El obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, agradeció a la Casa Real la aceptación de la invitación y valoró la cercanía y sensibilidad mostrada por los reyes hacia la comunidad onubense, de donde eran muchas de las 45 víctimas del trágico accidente.