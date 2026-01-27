El santoral católico conmemora hoy, 28 de enero, a Santo Tomás de Aquino, uno de los filósofos y teólogos más brillantes de la historia. Su pensamiento es la base de gran parte de la doctrina católica y su obra sigue siendo estudiada en universidades de todo el mundo.
Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor (1225-1274)
Nacido en una familia noble de Italia, desafió a sus padres para ingresar en la Orden de Predicadores (Dominicos), quienes preferían que fuera un abad de gran prestigio.
- El Buey Mudo: En sus tiempos de estudiante en Colonia, era tan silencioso que sus compañeros le apodaron «el buey mudo». Su maestro, San Alberto Magno, profetizó: «Los mugidos de este buey se oirán en todo el mundo».
- La Suma Teológica: Escribió esta obra monumental donde armonizó la fe cristiana con la razón (especialmente la filosofía de Aristóteles), demostrando que la ciencia y la religión no son enemigas, sino que se complementan.
- Poeta de la Eucaristía: Por encargo del Papa, compuso los himnos para la fiesta del Corpus Christi, incluyendo el famoso Pange Lingua y el Adoro Te Devote.
- Patronazgo: Es el patrón de los estudiantes, de las universidades, de las escuelas católicas y de los teólogos.
Otros santos que se celebran el 28 de enero
Junto al Doctor Angélico, la Iglesia recuerda en esta jornada a:
- San Julián de Cuenca, obispo: Segundo obispo de la diócesis de Cuenca (España) en el siglo XII. Es famoso porque, a pesar de su cargo, fabricaba cestos de mimbre para obtener dinero y dárselo a los pobres. Es el patrón de la ciudad de Cuenca.
- San José Freinademetz: Misionero verbita que dedicó su vida a la evangelización de China en el siglo XIX. Decía que «el idioma que todos entienden es el amor» y llegó a amar tanto a su pueblo de misión que pidió ser enterrado como un chino.
- San Juan de Reome, abad: Uno de los pioneros del monacato en las Galias (Francia) durante el siglo VI, conocido por su austeridad y por establecer reglas que influyeron en las comunidades posteriores.
- San Jaime de Tarantaise, obispo: Antiguo oficial del ejército que se convirtió y llegó a ser el primer obispo de su región en el siglo V, destacando por su caridad con los necesitados.
Beatos
- Beata Olimpia Bidà: Religiosa ucraniana mártir en el siglo XX, víctima de la persecución bajo el régimen soviético.
- Beata María Luisa de Montesinos: Mártir española que dio testimonio de su fe durante la persecución religiosa.