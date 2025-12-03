El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su rechazo a la estrategia del Gobierno central con Junts y ha calificado de “absurdo” intentar recuperar el apoyo de los independentistas catalanes mediante concesiones políticas. Según el dirigente socialista, estas cesiones vulneran el principio de igualdad entre los territorios y pueden tener consecuencias negativas para el PSOE en futuras elecciones.

Las declaraciones de Page se producen después de que Junts, a través de su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, rechazara por el momento la mano tendida del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para recomponer las relaciones rotas tras la ruptura de la formación de Carles Puigdemont, que ha contribuido al bloqueo de iniciativas parlamentarias.

“Si no nos han respetado cuando les hablábamos de pie, pensar que de rodillas nos van a respetar más es un poco absurdo”, afirmó Page ante los medios. A su juicio, presumir de estos acuerdos podría provocar un “disgusto considerable” al PSOE en caso de que se celebren elecciones anticipadas.

En relación con la posible convocatoria electoral mediante una moción de censura, Page ha recordado que la decisión corresponde únicamente al presidente del Gobierno, quien podría optar por adelantar los comicios si lo considera oportuno.

También se pronunció sobre la situación judicial del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, lamentando que su comportamiento haya causado un “daño importante” a la imagen del partido y contravenga los principios históricos del socialismo, especialmente en materia de igualdad y feminismo.

A pocos días del aniversario de la Constitución, el presidente castellano-manchego insistió en que la igualdad entre los españoles no debe convertirse en objeto de negociación política. “La igualdad jamás se puede poner en el mercado de la transacción política, bajo ningún concepto”, concluyó.