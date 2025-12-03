Faltan tan solo dos días para que se conozca la composición definitiva de los grupos del Mundial de 2026, un torneo en el que Argentina defenderá el título y en el que España parte como una de las grandes aspirantes a levantar la Copa del Mundo el próximo 19 de julio.

El sorteo, que se celebrará este viernes a partir de las 18:00 horas, permitirá a la selección dirigida por Luis de la Fuente conocer a sus primeros rivales en la competición. Aunque solo será un primer esbozo del camino hacia el título, ya es posible hacer cábalas sobre los distintos escenarios que podrían presentarse.

España parte desde una posición privilegiada. Encabeza el ranking FIFA y, gracias a ello, está ubicada en el Bombo 1 junto a las grandes potencias del fútbol mundial. Este hecho, en teoría, le garantiza un grupo accesible, aunque el nuevo formato y las restricciones geográficas pueden provocar emparejamientos más complicados de lo esperado.

El Mundial contará con 12 grupos, y accederán a la siguiente ronda no solo los dos primeros de cada uno, sino también ocho de los mejores terceros clasificados. Por eso, una eliminación en la fase de grupos sería un auténtico desastre deportivo para “La Roja”.

Condicionantes del sorteo

La normativa de la FIFA impide que en un mismo grupo coincidan más de dos selecciones de la misma confederación. En el caso de Europa (UEFA), existe una excepción por el alto número de clasificados: pueden coincidir dos equipos europeos en un grupo, pero nunca tres.

Esto significa que España evitará a selecciones como Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica o Alemania al estar todas ellas en el mismo bombo. Sin embargo, el peligro puede llegar desde el Bombo 2, donde se encuentran equipos muy competitivos como Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza o Senegal.

En el Bombo 3, el nivel es más bajo de forma general, aunque destaca una selección que genera preocupación: Noruega. El equipo liderado por Erling Haaland atraviesa un gran momento y podría complicar mucho las cosas a cualquier rival.

Por último, el Bombo 4 reúne a las selecciones más débiles sobre el papel. No obstante, algunas pueden convertirse en rivales incómodos, como Ghana o alguna potencia histórica que se clasifique a través de la repesca, como Italia o Suecia. En cualquier caso, España solo podría enfrentarse a una de estas selecciones europeas, ya que únicamente puede coincidir con un equipo más de la UEFA en su grupo.

El mejor y el peor escenario

En el peor de los casos, España podría quedar encuadrada en un grupo formado por Marruecos, Noruega y Ghana, tres selecciones con físico, talento y experiencia suficientes para poner en serios apuros a los de De la Fuente.

Sin embargo, también existe la posibilidad de un grupo mucho más favorable, con combinados como Australia, Uzbekistán y Haití, lo que facilitaría un inicio más tranquilo en el campeonato.

La selección española saldrá de dudas este viernes. La ilusión es máxima y la sensación general es que, por primera vez en mucho tiempo, el camino hacia una nueva gloria mundialista está más abierto que nunca.