El tenista alemán parte como gran favorito para alcanzar la final del torneo parisino ante un debutante checo que afronta la cita sin presión tras superar problemas físicos en las rondas previas

Las semifinales masculinas de Roland-Garros 2026 presentan este viernes una oportunidad histórica para la definición del segundo Grand Slam de la temporada. Alexander Zverev y Jakub Mensik se enfrentan por un puesto en la gran final sobre la tierra batida de París, en un duelo marcado por la condición de favorito del jugador alemán y la irrupción del joven tenista checo en las rondas definitivas de un torneo de esta categoría. Con las ausencias de Carlos Alcaraz por lesión y las eliminaciones prematuras de Jannik Sinner y Novak Djokovic antes de los octavos de final, el cuadro definitivo abre las puertas a una resolución inédita en el torneo francés.

Alexander Zverev regresa a las semifinales de Roland-Garros dos años después de su última aparición en esta ronda. En la edición de 2024, el jugador natural de Hamburgo consiguió progresar hasta la final del torneo, donde acabó cediendo en un partido a cinco sets ante el español Carlos Alcaraz. En esta ocasión, el tenista alemán llega a la penúltima ronda tras derrotar en los cuartos de final a Rafa Jódar en tres mangas, confirmando su candidatura para terminar con su sequía de títulos de Grand Slam y consolidando su posición como el principal aspirante al campeonato parisino.

Frente al jugador germano se situará Jakub Mensik, quien a sus 20 años de edad firma su primera presencia en unas semifinales de un ‘Major’ en su trayectoria profesional. El deportista checo ha logrado revertir las dificultades experimentadas en el inicio del campeonato, especialmente durante el compromiso de segunda ronda frente a Mariano Navone, una cita que concluyó con problemas de movilidad para Mensik, quien requirió asistencia para abandonar la pista en silla de ruedas. Superado ese contratiempo, el tenista de la República Checa llega con la moral alta tras imponerse en la ronda de cuartos de final a Joao Fonseca en tres sets consecutivos.

El partido correspondiente a las semifinales de Roland-Garros 2026 entre Alexander Zverev y Jakub Mensik se disputará este viernes, 5 de junio, sobre la pista central Philippe-Chatrier. Las especificaciones de la organización determinan que el encuentro se ubicará en el primer turno de la jornada de competición, con una hora de inicio fijada para las 14:30 horas. Los aficionados al tenis podrán seguir el desarrollo del evento en directo por televisión por medio del servicio de retransmisión en streaming de la aplicación HBO Max.