El conjunto vitoriano busca sellar su clasificación para las semifinales en Badalona, mientras que el club catalán necesita una victoria ante su afición para forzar el tercer encuentro

El Palau Municipal d’Esports de Badalona acoge este viernes el segundo encuentro de la serie de cuartos de final del playoff de la Liga Endesa entre el Asisa Joventut y el Kosner Baskonia. Tras el resultado del choque inaugural en Vitoria, el equipo vasco dispone de su primera oportunidad para certificar el pase a la siguiente ronda de la competición nacional, mientras que el bloque catalán afronta la cita sin margen de error, obligado a conseguir un triunfo en su feudo para mantener vivas sus opciones de clasificación.

El Kosner Baskonia acude a esta segunda entrega del cruce con la ventaja que le otorgó su victoria en el encuentro previo disputado en el Buesa Arena, donde se impuso por un marcador de 85-71. El conjunto de Vitoria consiguió desequilibrar una cita que se mantuvo igualada hasta el tramo final, momento en el que los locales encontraron su mejor versión sobre la pista. Un contundente parcial de 21-5 en el último cuarto permitió al cuadro vitoriano romper definitivamente el partido, asegurar el triunfo y tomar el mando en este emparejamiento de las eliminatorias por el título.

Con el impulso anímico y deportivo de esa victoria, el Baskonia intentará resolver la eliminatoria por la vía rápida en territorio catalán y certificar su presencia en las semifinales. Por su parte, el Asisa Joventut confía en el factor cancha y en el respaldo de su público en Badalona para ofrecer una reacción inmediata que detenga la progresión de su rival, forzando así el tercer y definitivo partido de la serie.

El partido entre el Asisa Joventut y el Kosner Baskonia se disputará este viernes, 5 de junio, a partir de las 21:00 horas en el Palau Municipal d’Esports de Badalona. Los aficionados interesados en seguir el desarrollo del encuentro en directo por televisión podrán hacerlo a través de las plataformas DAZN y M+ Vamos, esta última disponible en el dial 8.