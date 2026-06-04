Tras certificar una temporada histórica con 61 puntos en Segunda División, el director deportivo lanza un mensaje de ambición. La renovación de José Juan Romero se perfila como la primera piedra de un proyecto que afronta una profunda reconstrucción.

El AD Ceuta ya digiere los restos de una campaña que quedará para los anales de la historia del club. Los 61 puntos logrados en su estreno en Segunda División han dejado un poso de absoluta satisfacción en la entidad caballa. Sin embargo, en el fútbol no hay espacio para la complacencia. El reto inmediato de la directiva es dar continuidad a un proyecto que ha superado todas las expectativas en el fútbol profesional y sentar las bases para el curso 26/27.

En mitad de esta transición, el director deportivo, Edu Villegas —quien recientemente selló su continuidad al frente de la parcela técnica hasta el 30 de junio de 2028 pese al interés de otros clubes—, ha querido lanzar un mensaje de optimismo y ambición a través de sus redes sociales:

“Terminamos una temporada para recordar. En nuestra primera campaña en Segunda División hemos conseguido 61 puntos, un logro que refleja el trabajo, la ambición y el compromiso de todos. Además, nuestro Ceuta B ha logrado clasificarse para el playoff de ascenso a Segunda RFEF. Gracias a jugadores, cuerpo técnico, directivos y, sobre todo, a nuestra afición. Seguimos creciendo. Seguimos construyendo el futuro”.

José Juan Romero, la prioridad absoluta

Para construir un edificio sólido, los cimientos son innegociables. Por ello, el primer paso de la planificación apunta directamente a la continuidad de José Juan Romero. Tras la cumbre mantenida esta semana entre el técnico gerenense y la plana mayor del club, el optimismo es total. Ambas partes están cerca de alcanzar un acuerdo para la ampliación de contrato del entrenador, una firma que dará estabilidad a un proceso de reinvención que ya dura un lustro de éxitos bajo el impulso del ‘Superferry’.

Una semana de despedidas emotivas

El inicio del mercado estival llega acompañado de nostalgia en el entorno caballa. Las oficinas del Alfonso Murube echan humo en una semana marcada por los adioses de futbolistas que han dejado huella.

Rubén Díez y Youness: Han confirmado su salida tras finalizar su vinculación. La marcha de Díez provocó incluso una emotiva carta de José Juan Romero en la red social X: «Decirte adiós me duele (…) levantarme sabiendo que un día más vería jugar a Rubén era motivo de auténtica felicidad».

Han confirmado su salida tras finalizar su vinculación. La marcha de Díez provocó incluso una emotiva carta de José Juan Romero en la red social X: «Decirte adiós me duele (…) levantarme sabiendo que un día más vería jugar a Rubén era motivo de auténtica felicidad». Los cedidos: Regresan a sus clubes de origen tras expirar sus contratos temporales.

Regresan a sus clubes de origen tras expirar sus contratos temporales. Koné: Otro de los pesos pesados de los últimos años que apunta a salir; su futuro podría estar muy ligado al Granada.

Un verano de reconstrucción: solo 9 jugadores con contrato

El panorama que tiene por delante Edu Villegas es tan ilusionante como complejo. El director deportivo se enfrenta a una reestructuración profunda de la plantilla, ya que actualmente solo nueve futbolistas tienen contrato en vigor para la próxima temporada.

Con la cantera apretando con fuerza gracias al éxito del Ceuta B y la base del banquillo a punto de caramelo, el Ceuta se prepara para un verano intenso de despachos con un único objetivo: no ponerse límites en la categoría de plata.