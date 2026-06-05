El conjunto de Pedro Martínez busca certificar su pase a las semifinales en el segundo encuentro de la eliminatoria tras firmar una sufrida remontada en el Roig Arena

El Surne Bilbao Basket y el Valencia Basket se enfrentan este viernes en el segundo encuentro de su serie correspondiente a las eliminatorias por el título de la Liga ACB. Tras el exigente compromiso inicial disputado en territorio valenciano, el cuadro dirigido por Pedro Martínez viaja con la ventaja en el global de la eliminatoria, con el objetivo prioritario de sellar su clasificación por la vía rápida. Por su parte, la escuadra bilbaína asume el choque ante su afición con la necesidad imperiosa de lograr un triunfo que fuerce el desempate.

El Valencia Basket cumplió con los pronósticos y completó sus deberes en el primer asalto del cruce al imponerse por un ajustado 83-80 en las instalaciones del Roig Arena. No obstante, el desarrollo del partido resultó sumamente complejo para los intereses del equipo taronja, que se vio obligado a revertir una desventaja máxima de 13 puntos en contra. La reacción local se fraguó en un sobresaliente último cuarto, período en el cual surgieron acciones decisivas de jugadores clave como Jean Montero, Jaime Pradilla, Braxton Key o Nathan Reuvers, cuyas aportaciones resultaron providenciales para reorientar un panorama que hasta entonces se presentaba adverso.

Bilbao Basket

Las cuentas de la eliminatoria y el factor de los ex del Valencia Basket

La estructura de este cruce de playoff plantea escenarios muy definidos para ambos contendientes a partir de este viernes. Si la victoria cae del lado del bloque norteño, la eliminatoria no quedará resuelta y obligará a la disputa de un tercer duelo de desempate, el cual se celebraría el próximo domingo de vuelta en el Roig Arena. Por el contrario, un triunfo visitante dictará la sentencia definitiva del emparejamiento en favor de los valencianos.

El análisis deportivo del Surne Bilbao pone el foco sobre dos figuras con pasado en la entidad taronja. El primero de ellos es el pívot islandés Tryggvi Hlinason, quien se encuentra completando su mejor campaña como jugador profesional y que se erigió en uno de los efectivos más destacados de su plantilla en el choque inaugural en Valencia. Hlinason aprovecha sus 215 centímetros de estatura para promediar registros superiores a los 10 puntos y capturar casi 7 rebotes por jornada, estadísticas que complementa con un balance de 1,7 asistencias y 1,3 tapones. No obstante, el cuerpo técnico rival identifica los lanzamientos desde la línea de tiros libres como su principal punto débil, un factor que abre la vía estratégica de penalizarlo con faltas personales cuando las circunstancias del juego lo requieran. El segundo integrante con raíces en la capital del Turia es el actual técnico bilbaíno, Jaume Ponsarnau, quien acumuló una experiencia de tres temporadas completas en el banquillo del Valencia Basket.

Horario y retransmisión televisiva del Surne Bilbao Basket frente al Valencia Basket

El segundo partido de la serie de playoff entre el Surne Bilbao Basket y el Valencia Basket se disputa este viernes, 5 de junio, a partir de las 19:00 horas. Los aficionados e interesados en seguir el desarrollo del encuentro en directo podrán hacerlo a través de la plataforma de televisión DAZN, encargada de la emisión oficial tanto por televisión como por internet para este cruce de la competición nacional.