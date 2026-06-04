La candidatura del empresario alicantino responde a Florentino Pérez con un gran despliegue publicitario en la calle Velázquez, avivando la tensión de cara a las elecciones de este domingo.

La carrera por la presidencia del Real Madrid ha entrado en su fase más agresiva y visual. La candidatura encabezada por el empresario alicantino Enrique Riquelme ha sorprendido este jueves a los madrileños al desplegar una lona de grandes dimensiones en la céntrica calle Velázquez de la capital. El enorme cartel lanza un mensaje directo y punzante contra la gestión del actual presidente y rival en las urnas, Florentino Pérez, bajo el lema: “Y tú, ¿qué quieres hacer? El Real Madrid no se vende”.

La lona no ha pasado desapercibida debido a su potente carga simbólica e ilustrativa. El diseño muestra una imagen del Estadio Santiago Bernabéu acompañada por el clásico cartel inmobiliario de «Se vende», en el cual, en lugar de un número de teléfono, figura el nombre de «F. Pérez». Con esta maniobra, la candidatura de Riquelme busca sembrar el debate sobre el modelo de propiedad del club y apelar directamente al socio comprometido con el formato tradicional de la entidad merengue.

Este movimiento publicitario llega apenas unas horas después de que el propio Enrique Riquelme dinamitara la actualidad deportiva durante su intervención de anoche en el programa televisivo El Hormiguero, donde aseguró de forma categórica que el delantero noruego Erling Haaland se convertirá en jugador del Real Madrid si su candidatura resulta ganadora en las urnas.

La «guerra de las lonas» marca la recta final

Con este despliegue, Riquelme adopta una estrategia de marketing de guerrilla urbana que, curiosamente, el propio Florentino Pérez ha utilizado como punta de lanza durante toda la presente campaña electoral en dos ocasiones bien diferenciadas:

Primer golpe publicitario: Pérez instaló una lona frente al Estadio Santiago Bernabéu en la que se exhibían las siete Copas de Europa de fútbol logradas bajo sus sucesivos mandatos, acompañada del lema institucional “Mucha historia por hacer”.

Pérez instaló una lona frente al Estadio Santiago Bernabéu en la que se exhibían las siete Copas de Europa de fútbol logradas bajo sus sucesivos mandatos, acompañada del lema institucional “Mucha historia por hacer”. Segundo golpe publicitario: Posteriormente, el actual presidente contraatacó con otro gran cartel que repasaba su historial de galácticos y grandes contrataciones, mostrando los nombres de figuras históricas y actuales de la talla de Cristiano Ronaldo, Luis Figo, Kaká, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, David Beckham, Gareth Bale, Thibaut Courtois, Vinícius Júnior o Kylian Mbappé.

La respuesta de Riquelme en la calle Velázquez devuelve el golpe publicitario y añade una enorme presión mediática a falta de muy pocas horas para que se abran las urnas. Los socios del Real Madrid están convocados a emitir su voto este mismo domingo en las instalaciones de la Ciudad Real Madrid, en una jornada electoral que decidirá el rumbo deportivo, económico e institucional del club para los próximos cuatro años.