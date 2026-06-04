El técnico de Usúrbil firma con los Reds hasta 2028 tras hacer historia en el Bournemouth. Sucede en el cargo al destituido Arne Slot con la misión de devolver la agresividad y la lucha por los títulos a Anfield.

LONDRES — De Chipre a Miranda de Ebro. De Vallecas al sur de Inglaterra. Y ahora, al olimpo del fútbol europeo. La meteórica carrera de Andoni Iraola ha alcanzado su punto más álgido: el técnico guipuzcoano es, de forma oficial, el nuevo entrenador del Liverpool.

A sus 43 años, Iraola asume los mandos de Anfield tras la destitución de Arne Slot. Fiel a su filosofía de «ganarse el derecho a continuar temporada a temporada», el ex de los Cherries ha firmado un contrato por las próximas dos campañas, hasta junio de 2028. Llega acompañado por su cuerpo técnico de confianza: Pablo de la Torre, Tommy Elphick, Shaun Cooper y Tom Webber.

El fin de la era Slot y la paciencia de Iraola

La etapa de Arne Slot en Liverpool comenzó de forma idílica con la conquista de la Premier League en su primer año, pero la exigente temporada 2025-2026 dinamitó su proyecto. Tras una inversión astronómica de más de 500 millones de euros en fichajes, los Reds solo pudieron salvar el año clasificándose a la Champions League en la 5ª posición. Un bagaje insuficiente que propició el despido del neerlandés.

Mientras el banquillo de Anfield se tambaleaba, Iraola supo esperar su momento. A pesar de tener propuestas formales de clubes como el Milan, Crystal Palace o Bayer Leverkusen, y de figurar en las agendas de Chelsea y Manchester United, el de Usúrbil se mantuvo enfocado en cerrar su etapa en el Vitality Stadium. Una jugada maestra que hoy le viste de Red.

Un trienio histórico en el Bournemouth

El desembarco de Iraola en la élite no es una casualidad. Su paso por el Bournemouth ha sido, sencillamente, antológico. En tres temporadas, el técnico vasco destrozó todos los registros del club: