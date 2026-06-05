La selección española de fútbol femenino se mide este viernes a las inglesas en el estadio de Son Moix con la obligación de ganar por más de un gol de diferencia para asaltar el liderato del grupo y evitar la repesca hacia la cita mundialista de Brasil.

La selección española de fútbol femenino afronta este viernes 5 de junio, a las 21.00 horas, uno de los duelos más complicados de la fase de clasificación para el Mundial 2027, que se disputará en Brasil. El combinado nacional absoluto, entrenado por Sonia Bermúdez, mide sus fuerzas contra Inglaterra en el estadio de Son Moix, en Palma de Mallorca, un escenario con capacidad para más de 25.000 espectadores que albergará una cita decisiva para el futuro del grupo.

El encuentro se presenta con un doble aliciente para el conjunto español. Más allá de la trascendencia clasificatoria, el choque supone la oportunidad de revancha tras la derrota sufrida ante el combinado inglés el pasado mes de abril, cuando España cayó por 1-0 en el estadio de Wembley. Tras aquel tropiezo, la selección reaccionó con contundencia al golear por 5-0 a Ucrania. Actualmente, disputadas cuatro jornadas de la fase de grupos, España ocupa la segunda posición con 6 puntos, situándose a tres de distancia de Inglaterra, que lidera la tabla con un pleno de 9 puntos sobre 9 posibles.

Las cuentas para la clasificación directa

La situación clasificatoria obliga a la selección española a buscar un resultado específico en Son Moix. El equipo depende de sí mismo para acceder de forma directa a la cita mundialista y evitar la siempre compleja fase de repesca. Para arrebatar la primera plaza a Inglaterra, España está obligada a vencer al cuadro británico por más de un gol de diferencia.

Conseguir este objetivo resulta prioritario para el cuerpo técnico y las jugadoras, especialmente teniendo en cuenta el calendario inmediato. El próximo martes 9 de junio, la selección afrontará la última jornada con una exigente visita a Islandia. El propósito de la plantilla dirigida por Sonia Bermúdez es no tener que llegar a territorio islandés con la necesidad imperiosa de ganar y, de manera simultánea, depender de los resultados de terceros estadios. España asume este encuentro con la responsabilidad que conlleva defender el título de campeona del mundo conquistado en la pasada edición de Australia y Nueva Zelanda en 2023.

El regreso de Aitana Bonmatí a la convocatoria

La gran novedad en la lista de convocadas por Sonia Bermúdez para esta crucial ventana internacional es el regreso a los terrenos de juego de la centrocampista del FC Barcelona Aitana Bonmatí. La futbolista vuelve a la disciplina de la selección española después de haber permanecido varios meses de baja como consecuencia de una lesión grave.

Para los compromisos ante Inglaterra e Islandia, la entrenadora nacional ha confeccionado una lista de jugadoras compuesta por las guardametas Cata Coll, Misa Rodríguez y Adriana Nanclares. En la línea defensiva se encuentran Irene Paredes, Ona Batlle, Olga Carmona, Laia Codina, Jana Fernández, Mapi León, María Méndez y Andrea Medina.

La zona del centro del campo queda configurada por Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Patri Guijarro, la mencionada Aitana Bonmatí, Fiamma Benítez y Clara Serrajordi. Finalmente, las opciones de ataque de la selección española para esta convocatoria recaen en las delanteras Claudia Pina, Esther González, Vicky López, Salma Paralluelo, Athenea del Castillo, Eva Navarro, Lucía Corrales y Edna Imade.

Horario y dónde ver el partido en televisión

El enfrentamiento entre España e Inglaterra correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027 se disputa este viernes 5 de junio a las 21.00 horas en el recinto mallorquín de Son Moix. Para los aficionados que deseen seguir el evento en directo, el partido se emitirá en abierto en televisión a través de La 1 de TVE. Asimismo, el encuentro se podrá seguir de forma online y a través de internet por la plataforma oficial de la corporación pública, RTVE Play.