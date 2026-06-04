El anuncio de Enrique Riquelme en El Hormiguero, situando a Erling Haaland como su fichaje estrella si gana la presidencia del Real Madrid, ha desatado una tormenta de reacciones que redefine el escenario electoral.

1. Las reacciones del entorno y del Manchester City

La propuesta de Riquelme ha sido desmentida de forma categórica por todas las partes implicadas:

El entorno del jugador: Tanto su agente como su círculo cercano negaron de inmediato la existencia de cualquier tipo de acuerdo para el traspaso.

Tanto su agente como su círculo cercano negaron de inmediato la existencia de cualquier tipo de acuerdo para el traspaso. El Manchester City: El club inglés emitió un duro comunicado tachando las noticias de falsas, asegurando que no existe ninguna cláusula que permita su salida y amenazando con emprender acciones legales por el uso no autorizado de la imagen de Haaland.

2. La estrategia (y reculada) de Florentino Pérez

Florentino Pérez ha buscado marcar distancias con su rival electoral y escenificar su buena sintonía con el club británico:

El ‘follow’ y ‘unfollow’: La cuenta oficial de la candidatura de Florentino en X (que solo sigue a cuentas oficiales del Real Madrid) comenzó a seguir al Manchester City como gesto de acercamiento en pleno conflicto. Sin embargo, horas más tarde se arrepintieron y dejaron de seguir al club inglés , deshaciendo el movimiento.

La cuenta oficial de la candidatura de Florentino en X (que solo sigue a cuentas oficiales del Real Madrid) comenzó a seguir al Manchester City como gesto de acercamiento en pleno conflicto. Sin embargo, , deshaciendo el movimiento. Relaciones institucionales: A pesar del titubeo en redes, Florentino mantiene una relación excepcional con los mandatarios del City y con la agente de Haaland.

A pesar del titubeo en redes, Florentino mantiene una relación excepcional con los mandatarios del City y con la agente de Haaland. La llamada de desmentido: El propio Florentino insinuó en una entrevista que la representante del delantero (mencionada en el texto como García Pimienta) le llamó directamente para asegurar que lo prometido por Riquelme era completamente falso.