La moda de las “tesorerías digitales” se desmorona mientras el mercado cripto pierde 1 billón de dólares.

Las empresas que apostaron por acumular criptomonedas están vendiendo masivamente sus participaciones en un intento de sostener el valor de sus acciones, que han registrado fuertes caídas en los últimos meses. La tendencia de las “tesorerías de activos digitales”, popularizada por compañías como Strategy, liderada por Michael Saylor, está perdiendo fuerza ante la caída de 1 billón de dólares en el mercado de criptomonedas.

Las acciones de Strategy, el mayor tenedor corporativo de bitcoin del mundo, han descendido un 50% desde hace tres meses, arrastrando a varias empresas que imitaron su estrategia. Según datos de The Block, desde el máximo de 176.000 millones de dólares alcanzado en julio, se han perdido aproximadamente 77.000 millones de dólares del valor bursátil de estas compañías.

Analistas advierten sobre un efecto dominó. “Se va a producir una liquidación de estas empresas; la situación va a empeorar”, señaló Adam Morgan McCarthy, de Kaiko. La dinámica de estas tesorerías, basada en aumentar los precios de las criptomonedas para impulsar acciones y deuda, está mostrando fisuras.

El modelo de Saylor inspiró a empresas de sectores tan diversos como cine, vapeo y vehículos eléctricos. Sin embargo, la fiebre por las criptomonedas ha disminuido, y compañías como Metaplanet en Japón y The Smarter Web Company en Reino Unido han visto desplomarse sus acciones entre 44% y 80%. Para financiar recompras de acciones y pagar deudas, muchas están liquidando sus reservas de bitcoin y ether, como FG Nexus, ETHZilla y Sequans Communications.

Según expertos, los activos digitales especializados podrían ser los más afectados, y hasta un 95% de estas tesorerías podrían desaparecer. Pese a ello, Strategy sigue comprando más bitcoins, aunque enfrenta riesgos de exclusión de índices bursátiles y presión de venta adicional.

Michael Saylor se mantiene optimista: “La volatilidad es el regalo de Satoshi a los fieles”, afirmó en referencia al creador de bitcoin.