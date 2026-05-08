La ONCE celebra este viernes 8 de mayo de 2026 una nueva jornada de sorteos con dos de sus juegos más seguidos: el Cuponazo y el Super 11. Los jugadores podrán comprobar aquí el número premiado del Cuponazo y las combinaciones ganadoras de los sorteos del Super 11.

El Cuponazo se celebra los viernes a las 21:25 horas, con cierre de venta a las 20:55 horas, según la información de horarios de JuegosONCE.

Resultado del Cuponazo de la ONCE de hoy

El resultado del Cuponazo de la ONCE del viernes 8 de mayo de 2026 es:

Número premiado: XXXXX

Serie: XXX

* Resultado pendiente de publicación oficial.

El Cuponazo es el sorteo especial de los viernes de la ONCE y ofrece premios más elevados que el Cupón Diario de lunes a jueves. La combinación premiada se compone de un número de cinco cifras y una serie.

Resultados del Super 11 de hoy, viernes 8 de mayo de 2026

El Super 11 celebra varios sorteos diarios. En este juego se extraen 20 números y los participantes optan a premios en función de los aciertos y del tipo de apuesta realizada. JuegosONCE publica cinco sorteos diarios del Super 11, a las 10:00, 12:00, 14:00, 17:00 y 21:15 horas.

Super 11, sorteo 1

X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X y X

Super 11, sorteo 2

X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X y X

Super 11, sorteo 3

X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X y X

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Super 11, sorteo 4

X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X y X

Super 11, sorteo 5

X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X y X

Cómo comprobar los resultados de la ONCE

Para verificar si un cupón o apuesta ha resultado premiado, es recomendable consultar siempre la web oficial de JuegosONCE o acudir a un punto de venta autorizado. La única lista válida es la publicada por la ONCE.

Premios del Cuponazo

El Cuponazo es uno de los sorteos más esperados de la semana. Su premio principal puede alcanzar los 6 millones de euros, según la información publicada por JuegosONCE para este sorteo de los viernes.

Además del premio principal, existen premios por número completo, series y terminaciones, lo que aumenta las opciones de obtener algún premio.

Próximos sorteos de la ONCE

Tras el Cuponazo del viernes, la ONCE continuará el fin de semana con el Sueldazo, que se celebra sábados y domingos, y con los sorteos diarios del Super 11.