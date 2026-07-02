La Selección se juega el pase a octavos de final en Los Ángeles en un once donde se esperan cambios tácticos, con Porro y Marcos Llorente disputándose un puesto.

LOS ÁNGELES — Llega la hora de la verdad para España en el Mundial 2026. Este jueves, a las 21:00 horas (La1), la Selección se mide a Austria en un todo o nada correspondiente a los dieciseisavos de final. Un choque crucial para el que Luis de la Fuente vuelve a jugar al despiste, manteniendo su condición de estratega indescifrable en lo que va de torneo.

Tras sorprender con Gavi en el estreno, agitar el árbol con cuatro cambios en el segundo envite, y apostar por Marcos Llorente y Mikel Merino en el exigente duelo contra Uruguay en Guadalajara, intuir las intenciones del técnico riojano vuelve a ser un auténtico rompecabezas.

Dani Olmo apunta a la titularidad

La principal novedad en el esquema ofensivo podría ser la entrada de Dani Olmo. El jugador catalán cuenta con muchísimas opciones de irrumpir en el once inicial con un objetivo claro: dinamizar entre líneas el juego de la Selección y aportar esa verticalidad necesaria para desarbolar el férreo sistema austríaco.

La otra gran incógnita del equipo se localiza en el lateral derecho. El gran rendimiento de Pedro Porro en las rotaciones previas le otorga muchas papeletas para salir de inicio, aunque la potencia física y el despliegue de Marcos Llorente mantienen la duda abierta hasta el último minuto.

Atendiendo a la lógica de los últimos entrenamientos, el once más probable de España estaría compuesto por:

Portería: Unai Simón.

Unai Simón. Defensa: Pedro Porro (o Llorente), Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella.

Pedro Porro (o Llorente), Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella. Centro del campo: Rodri, Pedri, Dani Olmo.

Rodri, Pedri, Dani Olmo. Delantera: Lamine Yamal, Álex Baena, Mikel Oyarzabal.

Sin embargo, viniendo de De la Fuente, nadie descarta un nuevo movimiento inesperado de última hora en el StubHub Center o el Rose Bowl.

Ensayos desde los once metros por si hay drama

El ambiente que transmitió el grupo en la última sesión de entrenamiento, desarrollada en las instalaciones de Los Angeles Galaxy, fue inmejorable. Rostros relajados, conjura interna y la absoluta certeza de que el margen de error ya es inexistente.

Aun así, De la Fuente no quiere dejar absolutamente nada al azar. Previendo que la eliminatoria pueda encallarse ante la exigencia física de Austria, la Selección ha ensayado lanzamientos de penalti durante dos días consecutivos. España está lista para el asalto a la siguiente ronda, sea por el camino largo o por el corto.