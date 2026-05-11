Resultado Sueldazo ONCE

12428

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE del domingo 10 de mayo de 2026 ha agraciado a la serie 032 del número 12428, premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años, además de 300.000 euros al contado. Los cupones del número 12428 que no coincidan con la serie obtienen un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años:

Número: 15315 Serie: 038

Número: 35305 Serie: 044

Número: 41889 Serie: 033

Número: 57217 Serie: 002

El resto de premios se distribuyen de la siguiente manera: 200 euros a las cuatro últimas cifras del Sueldazo; 30 euros a las tres últimas cifras; 4 euros a las dos últimas cifras; y 2 euros a la última cifra. Además, las cinco cifras de la segunda a la quinta extracción están premiadas con 400 euros si coinciden con alguno de los números adicionales, aunque no con la serie.

Resultado Gordo de la Primitiva

17, 34, 42, 43 y 53

El resultado de El Gordo de la Primitiva celebrado el domingo 10 de mayo de 2026 es 17, 34, 42, 43 y 53, con número clave o reintegro 7.

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Resultado Bonoloto

03, 19, 28, 29, 30 y 48

El resultado del sorteo de la Bonoloto de este domingo 10 de mayo de 2026 es 03, 19, 28, 29, 30 y 48, siendo el número complementario el 47 y el reintegro el 1.

La única lista oficial válida es la que proporcionan la ONCE y Loterías y Apuestas del Estado.